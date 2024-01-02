حفل تنصيب أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب

شهد الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف حفل تنصيب أعضاء المكتب التنفيذي الاتحادات لاتحاد طلاب للمرحلتين الاعدادية والثانوية وذلك بحضور الدكتور هاني رجائي وكيل المديرية ومصطفى كامل الديب نقيب المعلمين و نعيم حماد رئيس مجلس أمناء المديرية والدكتور ربيع محمد أمين مدير عام الشؤون التنفيذية والدكتور نبيل جعفر المشرف العام على مدارس 30 يونيو ببني سويف و عادل جابر موجه عام التربية الإجتماعية و عزه إبراهيم موجه عام الاتحادات الطلابية ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية ومديري المراحل.

وفي مستهل كلمته رحب وكيل الوزارة بالحضور ومعربا عن فخره واعتزازه وسعادته بتواجده وسط أبنائه الطلاب والطالبات قيادات المستقبل

مؤكدًا على الدور الرائد للاتحادات الطلابية في إعداد جيل من القيادات الطلابية الواعية القادرة على إدارة ذاتها وإدارة مجتمعها من خلال الممارسة الفعلية للتربية الديمقراطية السليمة والمشاركة الفعالة في تنفيذ برامج ومشروعات مجتمعية وطنية تسهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم ليصبحوا أكثر قدرة على مواكبة المتغيرات العالمية ومواجهة تحديات المستقبل بما يحقق أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية رؤية مصر 2030 باعتبارهم قادة المستقبل وأمل الأمة في التقدم والتنمية.

واشار عادل جابر موجه عام التربية الإجتماعية بأن الاتحادات الطلابية هي القناة الشرعية التي يمارس من خلالها الطلاب الديمقراطية والتعبير عن أرائهم بموضوعية وحيادية وتعمل على ترسيخ قيم الولاء والانتماء لهذا الوطن.

وخلال كلمته وجه وكيل الوزارة الشكر والتقدير لجناحي العملية التعليمية " نقابة المعلمين ومجلس الأمناء" لتعاونهم المتواصل والمستمر في سبيل دعم وتطوير العملية التعليمية.

واضافت عزة إبراهيم موجه عام الاتحاد إن الانتخابات أسفرت عن تشكيل المكتب التنفيذي عن تشكيل للمرحلة الاعدادية من ( عبد الرحمن وليد محمد مدرسة صلاح الدين فيوتشر إدارة بني سويف " امين اتحاد الطلاب ".

دعاء احمد فاروق مدرسة بنات بوش إدارة ناصر " امين مساعد ".

احمد اشرف يحيى مدرسة اهناسيا الاعدادية بنين " مقرر دينى وثقافي ".

منار حمادة محمد مدرسة الزاوية الخضراء الاعدادية المشتركة إدارة الفشن "مقرر اجتماعي ".

محمود احمد مسلم مدرسة الشهيد ياسر طلب الاعدادية بني سويف" مقرر رياضى وكشفي ".

عمر حمدى علي محمد مدرسة الشهيد محمد عبده الاعدادية إدارة بني سويف" مقرر فني ".

احمد عبد الغنى محمد مدرسة الدعوة الخاصة إدارة ناصر مقرر علمى.

بينما تم تشكيل المكتب التنفيذي للمرحلة الثانوية من( الطالب احمد محمد فاروق مدرسة طنسا الثانوية المشتركة إدارة ببا " امين اتحاد الطلاب ".

" ايه بدوى سيد بدوى مدرسة عليه توفيق الثانوية بنات بإدارة الواسطى “ امين مساعد”

معاذ حمدى حسن مدرسة دلاص الثانوية المشتركة إدارة ناصر مقرر لجنة دينية وثقافية.

يارا فتحى عبد الله مدرسة ببا الثانوية المشتركة إدارة ببا "مقرر اجتماعي ".

سهيله عبد الغنى محمد الشهيد احمد محمد كمال ث ب إدارة ناصر " مقرر رياضى وكشفي ".

علي سامى سعيد مدرسة احمد محمد عبده ث إدارة بني سويف " مقرر فنى".

مريم احمد نظير مدرسة الثانويه الجديدة بنات إدارة بني سويف.

" مقرر علمي"

واشتمل البرنامج على العديد من الفقرات الفنية والثقافية والعلمية المتمثلة في الإلقاء الشعري وكورال مدرسة عليه توفيق.

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