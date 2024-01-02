المؤبد لبائع قتل طالب في عين شمس.. تفاصيل

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة بائع بالسجن المؤبد،لاتهامه بقتل طالب عمدا في عين شمس.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال الدين حجازي وعضوية المستشارين عزت حافظ العكلي والسيد أحمد عبده ومحمد مصطفي عبيد.

وكانت النيابة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات ،بعد أن وجهت له تهمة القتل العمد.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم قتل المجنى عليه طالب- 18عاما بسبب وجود خلافات بينهما، ويوم الواقعة سب المتهم المجنى عليه بعبارات خادشة للحياء وقتله بسلاح أبيض «مطواه »

المتهم سدد للمجني عليه 3 طعنات

ونص أمر الإحالة أن المتهم قتل المجني علي عمدًا مع سبق الإصرار والترصد إثر خلاف سابق فيما بينهم ، فبيت له النية وعقد العزم للخلاص منه وأعد ذلك الغرض السلاح الأبيض «مطواه» وانتظر مرور المجني عليه وظفر به وسدد له طعنات استقرت إحداهما بيسار صدره محدثاً إصابته وأحرز سلاح أبيض «مطواه» بدون مسوغ قانوني من الضروره المهنيه والحرفيه المستخدم في الجريمه .

وتبين من تحقيقات النيابة العامة أنه بسبب خلاف سابق بين المتهم والمجني عليه، بيت المتهم النية وعقد العزم للخلاص منه وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض «مطواه» وانتظر مرور المجني عليه وظفر به واشهر السلاح الأبيض في وجهه وسدد له 3 طعنات في بطنه وصدره، قاصداً قتله فأحدث إصابته التي أودت بحياته.