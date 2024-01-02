وكيل تعليم الشرقية يترأس لجنة مقابلات مدرب ومتابع أنشطة

ترأس محمد رمضان، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، لجنة المقابلات الشخصية للمتقدمين للعمل كمدرب ومتابع أنشطة التوكاتسو بالمدارس الحكومية بمحافظة الشرقية.

عُقدت لجنة المقابلة؛ وفق تعليمات وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بفتح باب التقدم لترشيح عددًا من مسئولي أنشطة التوكاتسو، وذلك لمتابعة تطبيق أنشطة التوكاتسو بالمدارس المصرية اليابانية والمدارس الحكومية على مستوى محافظة الشرقية.

ضمت لجنة المقابلات كل من: بشر حسين بشر مدير إدارة التعليم الابتدائى، والدكتور حسام محمد عبد الرؤف مسئول أنشطة التوكاتسو بالمدارس المصرية اليابانية بمحافظة الشرقية، وكامل السيد لطفي مسئول أنشطة التوكاتسو بالمدارس المصرية اليابانية بمحافظة الشرقية.

وأوضح محمد رمضان، وكيل الوزارة، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت الشهر الماضي عن رغبتها في فتح باب التقدم للعمل كمسئولي أنشطة توكاتسو، وضم أعضاء جدد من العاملين بالتخصصات التعليمية، ممن يتوافر لديهم السمات الشخصية والقدرات المهنية والفنية التي تتناسب مع القيام بالمهام المطلوبة.