وحدة متنقلة لتكنولوجيا الاتصالات فى مبادرة "تميز المعلم"

إستقبل الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج وفد مشروع مبادرة تميز المعلم (TEI)، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، وذلك لتسليم وحدة متنقلة لتكنولوجيا الإتصالات تمهيداً لبدء العمل بمراحل المبادرة، حيث ضم الوفد كلاً من الدكتور عاشور أحمد العمري ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور حازم راشد مستشار مشروع مبادرة تميز المعلم والعميد السابق لكلية التربية بجامعة عين شمس والمهندس أحمد سالم (أخصائي تكنولوجيا الإتصالات والمعلومات بالمشروع)، وبحضور الدكتور حسين طه عطا القائم بأعمال عميد كلية التربية والدكتور محمد عبدالوهاب أستاذ مساعد بقسم تكنولوجيا التعليم.

وأكد النعماني علي الدور الفعال والمهم للقطاع التربوي وكلياته في تكوين خريج تتسق مهاراته مع احتياجات المدارس، وتأهيله وتدريبه ميدانيا كمعلم مساعد للكوادر التدريسية بالمدارس لخدمة العملية التعليمية.

وأوضح رئيس الجامعة أن المشروع يهدف إلي تحسين جودة تعليم طلاب كليات التربية بالجامعات المصرية، وبناء قدرات المعلمين وتعزيز مهاراتهم، ودعم عملية تعلم الطلاب والنهوض بإصلاح التعليم، مضيفاً أن تنفيذ المشروع يأتي في إطار الإتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والحكومة الأمريكية لدعم التعليم في جمهورية مصر العربية ، والسعي لتعزيز قدرات كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمجلس الأعلى للجامعات لتناسب برامج تعليم المعلمين مع جهود الإصلاح الوطنية، وبناء الجمهورية الجديدة في ظل رؤية مصر ٢٠٣٠.

وأشار الدكتور حسين عطا إلى أنه خلال الزيارة تمت مناقشة آليات تنفيذ الفعاليات والمراحل القادمة من المبادرة، كما تضمنت وضع خطط لتطوير برامجها بما يسهم في تخريج كوادر على درجة عالية من التميز، و الذي يمكنها من مواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والدولي من خلال تطوير كثير من التخصصات لتتوافق مع المعايير الدولية،

مضيفاً انه يشارك في المبادرة ١٥ كلية من كليات التربية على مستوى الجمهورية، لتحسين جودة تعليم المعلمين بالجامعات المصرية.