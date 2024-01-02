BYD تتفوق على تسلا بعد إنتاج 3 ملايين سيارة في عام 2023

قالت شركة BYD الإثنين إنها أنتجت أكثر من 3 ملايين سيارة تعمل بالطاقة الجديدة في عام 2023، مما يضع عملاق السيارات الكهربائية الصيني على المسار الصحيح لتجاوز إنتاج شركة تسلا للعام الثاني على التوالي.

أصدرت تسلا أرقامها للعام بأكمله يوم الثلاثاء.

على الرغم من تجاوزها علامة 3 ملايين، إلا أن المبيعات السنوية لشركة BYD تجاوزت قليلاً توقعات CLSA بـ 3.05 مليون سيارة.

قالت شركة تسلا يوم الثلاثاء إنها أنتجت 1.84 مليون سيارة في عام 2023. لكن شركة BYD تنتج سيارات هجينة وسيارات تعمل بالبطارية بالكامل. في حين تجاوز إجمالي الإنتاج شركة تيسلا، باعت شركة BYD 1.6 مليون سيارة ركاب تعمل بالبطاريات فقط و1.4 مليون سيارة هجينة، مما وضع تيسلا في المقدمة من حيث إنتاج البطاريات فقط.

تُباع معظم سيارات BYD بنطاق سعري أقل من سيارات Tesla، وتأتي في إصدارات هجينة. تبيع شركة صناعة السيارات التابعة لشركة Elon Musk فقط السيارات التي تعمل بالبطاريات فقط. وشكلت الصين حوالي خمس مبيعات تسلا في الربع المنتهي في 30 سبتمبر.

انخفضت أسهم BYD بأكثر من 2٪ في تعاملات هونج كونج صباح الثلاثاء.

على الرغم من أنها تجاوزت علامة 3 ملايين، إلا أن مبيعات BYD السنوية جاءت أقل قليلاً من توقعات CLSA بـ 3.05 مليون سيارة.

وقالت شركة BYD إنها باعت 3.02 مليون سيارة تعمل بالطاقة الجديدة في عام 2023. وتوقفت الشركة عن إنتاج السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل البحتين في مارس 2022.

المنافسة تشتد

الشركات التي ترغب في الحصول على شريحة من سوق السيارات الكهربائية سريعة النمو في الصين، قامت بإغراق الفضاء بنماذج جديدة. شركة الهواتف الذكية الصينية Xiaomi

قامت الشركة الأسبوع الماضي بتفصيل خططها لإطلاق سيارة كهربائية للتنافس مع بورشه وتسلا.

من المقرر أن تطلق شركة MEGA، التي ارتفعت تسليماتها الشهرية إلى مستويات قياسية، أول مركبة تعمل بالبطارية تمامًا، MEGA، في الأول من مارس وتبدأ عمليات التسليم في وقت لاحق من ذلك الشهر، وفقًا لإعلان صدر يوم الأحد. وهذا متأخر قليلاً عن التوقعات الأولية للتسليم في أواخر فبراير.

وقد شهدت الشركة الناشئة حتى الآن نجاحًا مع السيارات التي تأتي مزودة بخزان وقود لشحن البطارية وتوسيع نطاق القيادة. وقالت شركة Li Auto إنها سلمت أكثر من 50 ألف سيارة في ديسمبر بإجمالي 376030 سيارة في عام 2023، بزيادة قدرها 182% على أساس سنوي.

وقالت شركة تصنيع السيارات الكهربائية الصينية إن إجمالي تسليماتها من السيارات الكهربائية ارتفع بنسبة 17% على أساس سنوي إلى 141601 في عام 2023، مع تسليم رقم قياسي بلغ 20115 سيارة في ديسمبر.

قالت Aito، العلامة التجارية الجديدة لمركبات الطاقة التابعة لشركة Huawei، يوم الاثنين إن الطلبيات على سيارتها M9 SUV تجاوزت 30 ألفًا في الأيام السبعة منذ إطلاقها. من المقرر أن تبدأ عمليات التسليم الجماعي لـ M9 في أواخر فبراير.

وقالت أيتو إنها سلمت 94.380 سيارة في عام 2023، بما في ذلك 24.468 في ديسمبر وحده. بالنسبة لعام 2022، قالت أيتو إنها سلمت أكثر من 75000 سيارة منذ بدء عمليات التسليم في مارس من ذلك العام.

Zeekr بدعم من جيلي

وقالت إنها بدأت يوم الاثنين تسليم أحدث طرازاتها، وهي سيارة السيدان الكهربائية 007. وقالت شركة Zeekr إن إجمالي عمليات التسليم ارتفع بنسبة 65٪ في عام 2023 إلى 118685.

هذا الرقم الإجمالي لا يزال أقل من نيو

s، التي قالت إنها سلمت 160.038 سيارة في عام 2023، بزيادة تقارب 31% على أساس سنوي. قامت الشركة بتسليم ما يزيد قليلاً عن 18000 سيارة في ديسمبر.

ومن بين العديد من ماركات السيارات الكهربائية الأخرى في الصين، أعلنت نزهة عن تسليم 127.496 سيارة في عام 2023.

وقالت شركة Aion، وهي شركة فرعية من شركة GAC Motor المملوكة للدولة، إنها باعت أكثر من 480 ألف سيارة في عام 2023، بزيادة 77٪ على أساس سنوي.

التوسع في الخارج

ويتجه العديد من اللاعبين الصينيين في مجال السيارات الكهربائية، بما في ذلك Nio وBYD، إلى أسواق خارج الصين، وخاصة أوروبا.

تجاوزت مبيعات BYD الخارجية في عام 2023 242000 سيارة ركاب تعمل بالطاقة الجديدة، وفقًا لحسابات CNBC للبيانات العامة. ولم تكشف الشركة عن أرقام قابلة للمقارنة لعام 2022.

أعلنت شركة السيارات الكهربائية الصينية العملاقة عن خطط في ديسمبر لبناء مركز إنتاج جديد في المجر. وقالت الشركة إنها تبيع حاليا خمسة نماذج els في أوروبا وتخطط لإطلاق ثلاثة آخرين للمنطقة في الأشهر الـ 12 المقبلة.

"في حين أن السوق الصينية هي واحدة من الشركات الرائدة التي تدخل عصر السيارات الكهربائية، فإننا نعتقد أن الانتقال إلى الخارج (بناء المصانع في السوق الخارجية بدلاً من مجرد شحن المركبات المصنعة في الصين) هو الطريقة الوحيدة لشركات صناعة السيارات الرائدة في الصين لتحقيق النجاح في السوق الصينية". قال جويل ينج، محلل السيارات في نومورا تشاينا، وفريقه في مذكرة بتاريخ 2 يناير: "السوق العالمية على المدى الطويل".

وقال التقرير: "بالنظر إلى أن الشركة لديها بالفعل مصنع للحافلات في المجر، فإننا نعتقد أن قرار بناء أول مصنع للطاقة الكهروضوئية للاتحاد الأوروبي في المجر سيساعد BYD على تقليل المخاطر المحتملة في السوق الخارجية".

وقالت شركة BYD إنها باعت 36.095 سيارة ركاب تعمل بالطاقة الجديدة في الخارج في ديسمبر، أي أكثر من ثلاثة أضعاف الرقم قبل عام.