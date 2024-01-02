الثلاثاء 02 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

يورجن كلوب يوجه رسالة قوية لمصور مباراة ليفربول ونيوكاسل

يورجن كلوب مدرب ليفربول
يورجن كلوب مدرب ليفربول

وجه يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي رسالة قوية لمصور مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

txt

مدرب الإسماعيلي يكشف سبب التعادل أمام المصري البورسعيدي

وكان ليفربول قد حقق الفوز على نظيره نيوكاسل بنتيجة 4/2، في المباراة التي أُقيمت بالأمس الإثنين، والتي شهدها ملعب "أنفيلد".

ونجح الدولي المصري محمد صلاح في تسجيل هدفين وصناعة هدف واحد في اللقاء، مما جلعه يحصد على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

واحتفل يورجن كلوب بالفوز على نيوكاسل عقب نهاية المباراة، ليسقط خاتم زواجه، حيث ظل يبحث عنه، لكنه وجده ومن ثم أكمل الاحتفالات مع الجماهير.

تحدث يورجن كلوب في تصريحات صحفية، حيث قال: "بالتأكيد كاد الأمر أن يكون مروعًا حقًا بالنسبة لي، لقد فقدته في البحر ذات مرة وكنت بحاجة إلى غواص محترف، كانت صدمة كبيرة لكنها مرت بسلام".

وتابع كلوب تصريحاته: "لقد وجدت هذا الخاتم بفضل المصور، أقول له أنه الآن أسطورتي، ويمكنه تصوير وجهي بشكلٍ قريب الآن كيفما يشاء".

الجدير بالذكر أن ليفربول يستمر في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، حيث يحل في المركز الأول برصيد 45 نقطة، بينما يأتي أستون فيلا في الوصافة بـ 42 نقطة.

مواد متعلقة

الزمالك يتحدى أستون فيلا وجالطة سراي وبيراميدز في كأس زد الدولية

مختار مختار: منتخب مصر قادر على الفوز بكأس أمم إفريقيا لهذا السبب
الجريدة الورقية