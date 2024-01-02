قرار جديد ضد مستريح سوهاج لاستيلائه على 1.4 مليون جنيه

استعجلت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية بشأن مستريح سوهاج ، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة السجائر والمواد الغذائية مقابل أرباح.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغات من (بعض المواطنين، مقيمين بمحافظة سوهاج) بتضررهم من (عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة طهطا بسوهاج) لقيامه بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة السجائر والمواد الغذائية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وبالفحص تبين صحة الواقعة، وتمكنه من الاستيلاء على مبلغ (1,400,000 مليون جنيه) مـن الُمبلغين وتوقف عـن سـداد أصـول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.