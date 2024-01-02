الثلاثاء 02 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

قرار جديد ضد مستريح سوهاج لاستيلائه على 1.4 مليون جنيه

النيابة العامة
النيابة العامة

استعجلت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية بشأن مستريح سوهاج ، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة السجائر والمواد الغذائية مقابل أرباح.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغات من (بعض المواطنين، مقيمين بمحافظة سوهاج) بتضررهم من (عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة طهطا بسوهاج) لقيامه بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة السجائر والمواد الغذائية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وبالفحص تبين صحة الواقعة، وتمكنه من الاستيلاء على مبلغ (1,400,000 مليون جنيه) مـن الُمبلغين وتوقف عـن سـداد أصـول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الجريدة الورقية