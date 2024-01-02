حبس بائع ضبط بمليون لعبة نارية

أمرت نيابة الجمالية الجزئية، اليوم الثلاثاء، بحبس بائع تم ضبطه حال تواجده بمخزن مُستأجر كائن بدائرة القسم، وعُثر بداخل المخـزن على (60 كرتونة ق بإجمالى مليون و100 ألف صاروخ ألعاب نارية " مُختلفـة الأحجــــام")، وذلك ٤ ايام علي ذمة التحقيقات



وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ومن جهة أخري كثفت أجهزة وزارة الداخلية، من حملاتها الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.



جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط (4 أشخاص ) بدائرة قسم شرطة المعادى وبحوزتهم (مجموعة من الأدوات- كابل كهربائى) وبمناقشتهم إعترفوا بشروعهم فى سرقة كابل الكهرباء "مملوك لإحدى شركات الكهرباء" بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم.