أنشيلوتي يُثير الجدل حول انتقال مبابي لـ ريال مدريد

أثار المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد الجدل حول تعاقد فريقه مع الدولي الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأرتبط مبابي بالانتقال لريال مدريد خلال فترات الانتقالات الماضية، حيث أبدى اللاعب رغبة واضحة بالانتقال للفريق الإسباني في عدة مرات.

وتحدث أنشيلوتي في تصريحات قبل مواجهة الملكي أمام ريال مايوركا بالدوري الإسباني، حيث: "بالتأكيد هذا ليس موضوعي، فلن أتحدث عن لاعب في فريق آخر".

وتابع: "تحدثت من قبل عن ريال مدريد لن يتعاقد مع مدافع، كما أنني أؤكد على ذبك، فلا نريد الدخول في مفاوضات مع أحد في ميركاتو الشتاء".

وأكمل المدرب الإيطالي تصريحاته: "الثلاثي فينيسيوس وكارفاخال وجولر عاد، كما أن الثنائي ميندي وكامافينجا سعودا قريبًا".

بينما علق على الأخبار الجيدة بمناسبة العام الجديد، فقال: "الأخبار الجيدة تأتي مع العام الجديد، نريد أن نبدأ بفوز أول لكي تكون بداية العام حقًا جيدة".

وأتم أنشيلوتي: "بكل تأكيد لا نُفكر فيما سيحدث في الصيف الآن، أمامنا ستة أشهر والعديد من الأشياء الهامة التي تستحق التفكير، الفريق يسير في اتجاه جيد للغاية، وسنرى كيف يمكننا التصرف بعد نهاية الموسم سواء مع اللاعبين الحاليين أو أهدافنا الصيفية".