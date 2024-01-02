مركز النيل للإعلام بأسيوط ينظم حملة دعم المنتج المصري والصناعة المحلية

"المنتج المصري وتحقيق الاكتفاء الذاتي"

بدء فعاليات الحملة الإعلامية الجديدة التي تنظمها الهيئة العامة للاستعلامات حول دعم المنتج المصري والصناعة المحلية في محافظة أسيوط حيث شهدت بداية ناجحة بتنظيم مركز النيل للإعلام بأسيوط حملة دعم المنتج المصري والصناعة المحلية تحت شعار "مستقبل ولادنا في منتج بلدنا"، تهدف الحملة إلى تعزيز الاهتمام بالمنتج المصري وتعزيز الصناعة المحلية من خلال وعي المجتمع بأهمية دعم المنتجات المحلية

تم تنظيم حلقة نقاشية بعنوان "المنتج المصري وتحقيق الاكتفاء الذاتي" في مركز النيل للإعلام بأسيوط. برعاية الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات والدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة، حضر اللقاء محسن محمد جمال مدير عام الإدارة العامة لإعلام وسط الصعيد وسحر حسين محمد مدير مركز النيل للإعلام بأسيوط بالإضافة إلى أمجد محمد محمود سليم مدير وحدة المشروعات بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وجيهان حفني علي مدير إدارة الأسر المنتجة بمديرية التضامن الاجتماعي في أسيوط وقد شارك في اللقاء نماذج متميزة لأصحاب مشروعات صغيرة وشركات ناشئة حديثة لعرض تجاربهم كنماذج يحتذوا بها وهم محمود صابر صاحب شركة خاصة وشادي سمير رضا صاحب مصنع خاص ونورهان ثروت صاحبة مشروع خاص

أدارت اللقاء فاطمة أحمد حسين أخصائية إعلام أول في مركز النيل للإعلام في أسيوط وقد بدأت فعاليات اللقاء بكلمات افتتاحية لكل من سحر حسين محمد مدير مركز النيل للإعلام في أسيوط ومحسن محمد جمال مدير عام الإدارة العامة لإعلام وسط الصعيد اللذان ألقيا الضوء على أهداف الحملة وأهم محاورها وأهميتها على المستوى الوطني

وأكد أمجد محمد محمود سليم مدير وحدة المشروعات بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على جهود الجهاز في دعم المنتج المحلي وأهم المشروعات التي تحتاجها محافظة أسيوط مثل تصنيع صلصة الطماطم وتجفيف البصل وتصنيع مركزات الرمان وتصنيع العبوات الزجاجية.

وأشار أمجد إلى المشاكل الرئيسية التي تواجه المناطق الصناعية في أسيوط، والمجالات المتاحة للاستثمار في المحافظة.

وأكدت جيهان حفني، مدير إدارة الأسر المنتجة في مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط، إلي أهمية المعارض في تسويق منتجات المشروعات الصغيرة في أسيوط وأوضحت جيهان أسباب لجوء الأفراد إلى المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

وأشار أصحاب الشركات والمصانع الخاصة إلى المعوقات التي تواجههم، مثل عدم توافر الإنترنت في بعض المناطق الصناعية المركزية وصعوبة إنهاء إجراءات التراخيص وعدم وجود صرف صحي صناعي في منطقة الصفا والتسويق.

ضرورة توفير خريطة استثمارية لأسيوط

وتوصل المشاركون إلى عدة توصيات، بما في ذلك ضرورة توفير خريطة استثمارية لأسيوط تحتوي على احتياجات المحافظة من المشروعات، وضرورة استكمال الصرف الصحي الصناعي في منطقة الصفا للتخلص من صرف المصانع بطريقة آمنة، والإعلان الكافي عن المعارض التي تقام في أسيوط للترويج للمنتج المحلي

أهمية دعم المنتج المصري وتعزيز الصناعة المحلية

وأكدت سحر حسين محمد، مدير مركز النيل للإعلام في أسيوط بأنه تم خلال الحلقة النقاشية تسليط الضوء على أهمية دعم المنتج المصري وتعزيز الصناعة المحلية في تحقيق الاكتفاء الذاتي. وتطرق المشاركون إلى أهمية تعزيز الوعي العام بأهمية الاستثمار في المنتجات المصرية ودور الجميع في دعمها. كما تم مناقشة التحديات التي تواجه الصناعة المحلية وسبل تطويرها وتعزيز تنافسيتها.

وأشارت سحر إلى أهمية تكامل جهود الهيئة العامة للاستعلامات ومراكز الإعلام على مستوى الجمهورية في نشر الوعي بأهمية دعم المنتج المصري، مشيرًا إلى أن الاستثمار في المنتج المحلي ليس فقط يدعم الاقتصاد المصري بل يعزز أيضًا فرص التوظيف في البلاد.

وأوضحت سحر بأن هذه الحملة تعكس التزام الهيئة العامة للاستعلامات بتعزيز الصناعة المحلية وتعزيز الاقتصاد المصري بشكل عام. من المتوقع أن تشهد الحملة استمرارًا في تنظيم فعاليات مختلفة في محافظة أسيوط ومناطق أخرى في البلاد بهدف زيادة الوعي المجتمعي بأهمية دعم المنتج المصري وتعزيز الصناعة المحلية.

وأضافت سحر بأنه تم خلال الحلقة النقاشية مناقشة أهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعة المصرية، وكذلك دور الإعلام في دعم المنتج المحلي ونشر الوعي بأهميته. تحدث سحر حسين محمد، مدير مركز النيل للإعلام في أسيوط، عن الجهود التي قام بها المركز في دعم المنتج المحلي وتوعية الناس بأهمية شرائه. كما تطرق إلى عدد من النشاطات التي نظمها المركز لتسليط الضوء على المنتجات المحلية وتعزيز روح الانتماء الوطني والتفوق في مجالات الصناعة المحلية.

الاستثمار في المنتج المصري يعد أحد الحلول الرئيسية لتنمية الاقتصاد

من جانبه، أكد محسن محمد جمال، مدير عام الإدارة العامة لإعلام وسط الصعيد، على أن الاستثمار في المنتج المصري يعد أحد الحلول الرئيسية لتنمية الاقتصاد المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي. وأشار جمال إلى أن الدعم الإعلامي القوي لهذه الحملة سيساهم في زيادة الوعي بأهمية الاعتماد على المنتج المصري وتشجيع المستهلكين على دعم الصناعة المحلية.

وفي ختام اللقاء، أعرب الحضور عن تفاؤلهم وإيمانهم بإمكانية تحقيق الاكتفاء الذاتي في مصر من خلال تشجيع الاستهلاك المحلي وتعزيز الوعي الاقتصادي للمواطنين. ودعوا إلى تكاتف جميع الفاعلين في المجتمع من الشركات والمنظمات والمواطنين لدعم المنتج المصري وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة