عودة فينيسيوس لقائمة ريال مدريد لمواجهة مايوركا بالدوري الإسباني

كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد قائمة الملكي استعدادا لمباراة ريال مايوركا المقرر لها غدا الأربعاء في مسابقة الدوري الإسباني.





ويلتقي ريال مدريد مع مايوركا غدا الأربعاء في الجولة التاسعة عشر من الدوري الإسباني، والتي تجمع بينهما على ملعب سانتياجو بيرنابيو.



عاد البرازيلي فينيسيوس جونيور لقائمة ريال مدريد بعد غيابه في الفترة الماضية للإصابة، بالإضافة آردا جولر لاعب الوسط التركي، و الظهير الأيمن داني كارفاخال، بعد تعافيهم من الإصابة بالإضافة لـ كيبا أريزابلاجا حارس المرمى رغم الشكوك حول انضمامه للقائمة بسبب معاناته من نزلة برد.



جاءت قائمة ريال مدريد لمباراة مايوركا في مسابقة الدوري الإسباني:



في حراسة المرمى: كيبا، لونين، فران.

في خط الدفاع: داني كارفاخال، لوكاس فاسكيز، فران جارسيا، كاريلو، روديجر.

في خط الوسط: جود بيلينجهام، توني كروس، لوكا مودريتش، فيدي فالفيردي، أوريلين تشواميني، داني سيبايوس، أردا جولر، نيكو باز.

في الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو، خوسيلو، إبراهيم دياز.



