الثلاثاء 02 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مختار مختار: منتخب مصر قادر على الفوز بكأس أمم إفريقيا لهذا السبب

مختار مختار
مختار مختار

قال مختار مختار نجم الأهلي و منتخب مصر السابق أن الفراعنة مؤهلين للفوز ببطولة كأس الأمم الإفريقية العام الحالي 2024، وأن المنتخب لديه اللاعبين الكبار والجهاز الفني الذي يستطيع تحقيق اللقب. 

txt

مدير منتخب مصر يكشف ترتيب معسكر الفراعنة استعدادًا لأمم أفريقيا

txt

محمد غرابة يكشف أسباب إقامة معسكر منتخب مصر في العاصمة الإدارية

وقال مختار مختار فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" منتخب مصر مؤهل للتتويج هذا العام ببطولة كأس الأمم الإفريقية، ولابد أن يكون لدينا الدوافع لذلك لأننا نملك لاعبين كبار ونستحق ذلك. 

وأضاف:" منتخب مصر يملك عدد كبير من اللاعبين فى مستوي عالي سواء المحترفين أو حتي اللاعبين المحليين وخاصة لاعبي النادي الأهلي وهم متوجين الفترة الماضية بعدد من الألقاب، لذلك الجميع مستعد للتتويج بالبطولة. 

وأتم:" منتخب مصر مع روي فيتوريا عليه فقط أن يقوم بدراسة المنافسين بشكل قوي من أجل التركيز وتحقيق الهدف من البطولة وهي التتويج باللقب.

الجريدة الورقية