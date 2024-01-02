فريق جامعة قناة السويس يصل إلى الدور نصف النهائي لدوري المصالح الحكومية

حقق فريق جامعة قناة السويس لكرة الصالات الفوز الثالث على التوالي، بعد تغلبه على فريق الأزهر في مباراة قمة المجموعة، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشئ؛ ليحصل بذلك الفريق على العلامة الكاملة بالفوز في المباريات الثلاثة، على فرق التعمير والضرائب والأزهر؛ ليقابل فريق العدل في مباراة نصف النهائي السبت القادم.



تأتي مشاركة فريق الجامعة في دوري المصالح الحكومية تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف الدكتورة سهير أبو عيشة أمين عام الجامعة.

احرز أهداف المباراة الأخيرة كل من أحمد علي والذي سدد هدفين،

وعمر صلاح هدف واحد.

يمثل الفريق

حراسة المرمى كل من محمد عيد ، وأحمد كمال.



واللاعبين مجدي زاهر، تامر سمير، أحمد السيد، أيمن رفعت، أحمد علي، أحمد رزق، عمر صلاح،كريم ثابت.

ويقود فريق الجامعة كل من كابتن سيد شعبان مديرا فنيا، و أيمن سمير مدير إداري، ويُشرف على الفريق أحمد كمال سكرتير عام اللجنة الرياضية، والدكتور أحمد ربيع رئيس مجلس الإدارة.