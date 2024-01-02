نتائج مُبهرة لجهود الحملات الأمنية في دمياط وأسوان

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان– دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

أسفرت جهود الحملات عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط (11) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (18كيلو جراملمخدر الحشيش–11,500 كيلو جرام لمخدر البانجو –كمية لمخدرى"الهيروين، الشابو" – عدد من الأقراص المخدرة–2 بندقية خرطوش–4 فرد محلى- عدد من الطلقات) بحوزة (12 متهم لـ 3 منهم معلومات جنائية).

تنفيذ (695) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط (7) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالهم (8 كيلو جرام لمخدر الحشيش–7,500 كيلو جرام لمخدر البانجو- 11 كيلو لمخدر الهيدرو- كمية لمخدر الهيروين- فرد محلى-عدد من الطلقات).. بحوزة (8 متهمين لـ 7 منهم معلومات جنائية).