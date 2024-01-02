غرفة السويس وحصاد 4 أشهر من قرارات وإنجازات عديدة

عقدت الغرفة التجارية بمحافظة السويس برئاسة محمد الملاح منذ بداية دورة مجلس إدارتها الجديد حتى الآن 6 اجتماعات، واتخذت العديد من القرارات التي تصب في خدمة منتسبيها من التجار منها قرار المجلس في اجتماعه الذى عقد بداية سبتمبر 2023 الإعلان عن إعادة تشكيل مجالس إدارات 17 شعبة تجارية انتهت مدتها.

جاء ذلك استكمالا لجهودها في خدمة التجار حققت الغرفة التجارية لمحافظة السويس برئاسة محمد الملاح منذ بداية دورة مجلس إدارتها الجديد، التي قامت ببذل جهودها فى توسيع الخدمات المقدمة لمنتسبيها من التجار، واستغلال مبنى الغرفة في إقامة مجمع خدمات يضم كافة الجهات التي يتعامل معها منتسبي الغرفة من تجار وصناع ومقدمي خدمات للتيسير على التجار في حصولهم على كافة التراخيص والأوراق الخاصة لبدء الأنشطة، إلى جانب تطوير مركز التميز ومركز العلامات التجارية التي اقامتها الغرفة لتقديم خدماتها للتجار.



وفى 7 سبتمبر استضافت الغرفة لمؤتمر الطب البيطري الاول بمحافظة السويس وتم استعراض كافة المشاكل علي مدير عام الطب البيطري بمحافظة السويس وتم حل تلك المشاكل نهائيا.

كما استضافت الغرفة فى 20 سبتمبر وفد دبلوماسي رفيع المستوي من دولة جنوب افريقيا ضم سفير دولة جنوب افريقيا ورئيس وزراء مقاطعة كيب الشرقية بجنوب إفريقيا.



وفى 25 سبتمبر قامت الغرفة بافتتاح 5 شوادر ومنافذ في مناطق متفرقة تابعة لمبادرة أهلا مدارس وتم توفير كافة مستلزمات الطالب للمدارس باسعار بسيطة ورمزية.



وفى 28 سبتمبر تم في مبنى الغرفة توزيع كافة المستلزمات المدرسية لعدد كبير من الاسر الغير قادرة وجاء ذلك من خلال تبرع السيدة ناريمان عبد الفضيل عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية.



وفى 10 أكتوبر استضافت الغرفة لوفد من غرفة جنوب سيناء يضم كلا من رئيس مجلس الادارة ونائب الرئيس وامين الصندوق ذلك في ضوء تعزيز التعاون وتم توقيع بروتوكول للتعاون بين الغرفتين.



وفي ظل المشاركة المجتمعية التي تقوم بها الغرف التجارية بتخفيف العبء علي المواطن المصري في ظل ازمة ارتفاع الاسعار الذى قدم تخفيضات كبيرة علي الاسعار. قامت الغرفة فى 22 اكتوبر بافتتاح معرض السلع الغذائية ضمن مبادرة محاربة الغلاء بميدان الأربعين.



وتم افتتاحه بحضور وزراء التخطيط والاسكان والتنمية المحلية واللواء اركان حرب عبد المجيد صقر محافظ السويس، وتم في 25 اكتوبر من خلال مبادرة المجلس الاقتصادي الرقمي لسيدات الأعمال بالغرفة قامت من خلالها بتدريب سيدات السويس علي كافة اعمال الحرف اليدوية بالمجان وذلك من أجل فتح آفاق جديدة لهم في حياتهم العملية.



وفى 26 أكتوبر قامت الغرفة بالموافقة على إنشاء وتكوين بعض الشعب التجارية مثل شعبة اصحاب الصيدليات وشعبة الاستثمار العقاري واعادة تشكيل مجالس ادارات 17 شعبة تجارية.



كما استضافت الغرفة 30 أكتوبر مؤتمر الطب البيطري بالتعاون مع صندوق الحفاظ على الثروة الحيوانية من أجل زيادة الوعي البيئي لدى تجار الماشية والجزارين وحل مشاكلهم مع الصندوق وهو ما تم بالفعل.