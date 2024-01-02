سقوط تشكيل عصابي سرق كابل إحدى شركات الكهرباء

كثفت أجهزة وزارة الداخلية، من حملاتها الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط (4 أشخاص ) بدائرة قسم شرطة المعادى وبحوزتهم (مجموعة من الأدوات- كابل كهربائى) وبمناقشتهم إعترفوا بشروعهم فى سرقة كابل الكهرباء "مملوك لإحدى شركات الكهرباء" بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم.