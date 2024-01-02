الثلاثاء 02 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

سقوط تشكيل عصابي سرق كابل إحدى شركات الكهرباء

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

كثفت أجهزة وزارة الداخلية، من حملاتها الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.

 

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جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

 

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط (4 أشخاص ) بدائرة قسم شرطة المعادى وبحوزتهم (مجموعة من الأدوات- كابل كهربائى) وبمناقشتهم إعترفوا بشروعهم فى سرقة كابل الكهرباء "مملوك لإحدى شركات الكهرباء" بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم.

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