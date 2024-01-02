تكليف الدكتور أسامة نبيل مديراً للرعايات المركزة بصدر المنيا

قالت الدكتورة نادية مكرم صادق مدير عام مستشفى صدر المنيا، بأنه بناء على توجيهات الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، للإرتقاء بمستوى المنظومة الصحية ، وتقديم الخدمات الطبية اللائقة للمواطنين، تم تكليف الدكتور أسامة نبيل يوسف استشاري العناية المركزة والحالات الحرجة مديرا للرعايات المركزة بالمستشفى.

ويأتى ذلك فى اطار ما شهدتة المستشفى من تطوير وانشاء اقسام جديدة ، انضمت للصدر والدرن وعناية الصدر ، وهى العيادات الخارجية الشاملة التخصصية ، و اقسام الباطنة العامة ، وعيادات نفقة الدولة ، وعنايات القلب ، والحالات الحرجة ، وعناية الباطنة ، وعناية الصدمات المخية بمجموع 61 سرير رعاية مركزة ، و41 سرير اقسام داخلية.

وتشمل عناية القلب ، و عناية الباطنة ، وعناية الصدر ، و عناية الصدمات المخية ، على ان يكون مسئول عن تطبيق البروتوكول الخاص بدخول وخروج الحالات ، بأقسام الرعايات ومتابعة سير العمل من حيث الاشراف والتنظيم.