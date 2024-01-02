"تموين أسيوط" يحرر 318 محضرًا للمخابز و10 محاضر للمحال بقري ديروط

اتخذت مديرية التموين بأسيوط خطوات حازمة لمكافحة التلاعب في الأسعار وضمان توافر المواد الغذائية الأساسية للمواطنين وتهدف إلى ضبط الأسواق وتحقيق الرقابة على المنتجات الغذائية والتموينية والحفاظ على حقوق المستهلكين.

وتم خلال هذه الحملات ضبط عدد من المخالفات التموينية، مثل بيع منتجات منتهية الصلاحية وبدون فواتير ضريبية، وتخزين مواد غذائية في ظروف غير صحية، وتلاعب في المعايير والوزن، إلى جانب ضبط عدد من الشكاوى المقدمة من المواطنين بشأن ارتفاع الأسعار وسوء الخدمة.

تحرير 328 محضرًا في أسواق قري ديروط

أكد ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط بأن مديرية التموين قامت بتحرير 328 محضر تمويني خلال الحملات التموينية علي الأسواق والمحال التجارية ونقاط البيع المختلفة في قري مركز ديروط، بالتعاون بين جميع الجهات المعنية مثل مديريات "التموين والصحة والطب البيطري" ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية وكما تم أيضًا التعاون مع رئيس مركز ومدينة ديروط، محمود نجار، ورئيس مباحث التموين، العقيد أحمد شكرى، ووكيل مباحث التموين، العقيد وائل نجاتى، ومدير عام إدارة تموين ديروط، كامل عبد الباسط صالح.

وأشار حماد إلى أنه تم تحرير المحاضر بسبب عدة مخالفات تموينية، مثل بيع سلع فاسدة أو منتهية الصلاحية، وعدم الالتزام بتسعيرة المواد الغذائية، وعدم الإعلان الصحيح عن الأسعار والعروض الترويجية. وتم أيضًا ضبط بعض المحال التجارية التي كانت تخزن كميات كبيرة من المواد الغذائية بغرض المضاربة والاحتكار.

وأوضح حماد أن جميع المحاضر التموينية تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، حيث تم تحويلهم للنيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحقهم. يأتي ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على حماية حقوق المواطنين وضمان توافر المواد الغذائية ذات الجودة والسلامة للجميع.

وأضاف حماد بأن المديرية تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية للتأكد من تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وتطبيق العقوبات المناسبة، لضمان حماية المستهلك وحفظ حقوقه. كما تقوم بتنظيم حملات توعوية للمواطنين بضرورة التقيد بالقوانين ومتابعة التاريخ الصلاحية للمنتجات والتأكد من جودتها قبل الشراء.

وأكد وكيل وزارة التموين بأسيوط بأن جهود مديرية التموين تأتي في إطار الجهود الوطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الغذاء وتحسين جودة المنتجات المحلية. حيث تسعى المديرية لتطوير سلسلة التموين وتحديث البنية التحتية للمحال التجارية والأسواق لتلبية احتياجات المواطنين وتوفير منتجات ذات جودة عالية بأسعار معقولة.

وفي ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، يعكف المسؤولون في قطاع التموين على تعزيز التعاون المشترك بين الجهات المعنية ورفع مستوى الوعي لدى المستهلكين، لضمان استدامة التموين وضمان توفير حاجات السوق المحلية.

وفي نفس السياق، تهيب مديرية التموين بالمواطنين بتقديم أي بلاغات تتعلق بمخالفات التموين عبر الخط الساخن المقدم من الوزارة، حيث يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها وضبط الباعة المخالفين.

تحرير 318 محضرًا للمخابز و 10 محاضر للمحال في الأسواق

وأوضح رئيس مركز ومدينة ديروط، محمود نجار، أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين للقانون. في مجال المخابز، تم تحرير 318 محضرًا بالتفاصيل التالية 65 محضرًا بسبب نقص الوزن، و46 محضرًا بسبب إنتاج منتج غير مطابق للمواصفات، و99 محضرًا بسبب عدم نظافة أدوات العجن، و68 محضرًا بسبب عدم تسليم الفاتورة، و30 محضرًا بسبب عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، و7 محاضر بسبب عدم الإعلان عن المواعيد، ومحضر واحد بسبب عدم الاحتفاظ بميزان الوزن الصحيح، و2 محضر بسبب توقف جزئي عن العمل. بالإضافة إلى ذلك، في مجال الأسواق، تم تحرير 10 محاضر وفقًا للتصنيفات التالية 3 محاضر بسبب بيع سجائر بأسعار مرتفعة، ومحضر واحد بسبب بيع سكر بدون فواتير، و6 محاضر بسبب عدم الإعلان عن الأسعار.

جانب من الحملة

جانب من الحملة

جانب من الحملة

جانب من الحملة