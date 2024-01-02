مصرع وإصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم سيارتان بالمنيا

استقبلت مشرحة مستشفى ملوى التخصصى حنوب محافظة المنيا، اليوم الثلاثاء ، جثة شخصين لقيا مصرعهما ، و 5 آخرين أصيبوا جراء وقوع حادث سير، تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي في محافظة المنيا.

كان اللواء مدير أمن المنيا ، قد تلقى اخطارا، من مأمور مركز شرطة ملوى، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي ، على الطريق الزراعي «القاهرة ـــ أسوان»، قرب منطقة ملف حافظ ، نتيجة للسرعة الزائدة ، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى ملوي التخصصي والمصابين ، إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، إزالة آثار الحادث وفتح الطريق مرة أخرى.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.