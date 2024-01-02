بدء اختبارات المشروع القومي للموهبة الحركية بالإسماعيلية

تابع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية تدشين المشروع القومي للموهبة الحركية والذي أطلقه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة؛ لاكتشاف المواهب الرياضية في مرحلة مبكرة من العمر.

حيث نفذت مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة و مشاركة فريق من متطوعي الشباب و الرياضة، اختبارات المشروع القومي الموهبة الحركية أمس الاثنين، بمركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد لمواليد عامي ٢٠١٦ و٢٠١٧ من الذكور والإناث.

وخضع الأطفال المتقدمين للمشروع لكشف طبي ورسم قلب وتحاليل طبية قبل بداية الاختبارات البدنية التي نفذها الأطفال المتقدمين، وقامت اللجنة الفنية والإدارية من وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور تامر عبد العظيم مدير المشروع والدكتور ياسر سعيد وكيل المديرية للرياضة بتنفيذ الاختبارات البدنية، بينما قامت اللجنة الطبية من الإدارة المركزية للطب الرياضي بتنفيذ الكشف الطبي.

وأكد سامي عبد الحليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسماعيلية إن المشروع القومي للموهبة الحركية يهدف إلى إعداد جيل من الأبطال الرياضيين في سن مبكرة لدعم المنتخبات القومية، وتوفير فرص أكبر لانتقاء المواهب الرياضية للألعاب الرياضية الأولمبية بالتنسيق مع المشروع القومي للناشئين والموهبة والبطل الأولمبي، وتوجيه الأطفال للأنشطة الرياضية الموهوبين والمتميزين بها، واكتشاف وانتقاء الموهبة الرياضية وتوجيهها للنشاط الرياضي التخصصي في سن مبكرة، وإمداد الرياضات المختلفة بالمتميزين في الاتحادات والأندية.