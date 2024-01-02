خطوات عمل توكيل عام قضايا "أون لاين"

تسعي الدولة المصرية دائمًا للتيسير على المواطنين، من خلال التقنيات الإلكترونية التي تقدمها بشكل دوري للحصول على خدمات التوثيق وغيرها من خلال منصاتها المختلفة.

ويعد توكيل عام قضايا، وهو التوكيل الذي ينفذه المواطن طالب الخدمة إلى المحامي الخاص به، والذي يسمح للمحامي بموجب توكيل عام قضايا برفع كافة القضايا بالنيابة عن الموكل، وأيضا الدفاع عنه في القضايا المرفوعة ضده، والأعمال المتعلقة بالتصالخ واستلام الأوراق من المحضرين.

الخطوات التي يجب اتباعها من أجل عمل توكيل عام قضايا "اون لاين"

الدخول على منصة مصر الرقيمة https://digital.gov.eg/

تسجيل الدخول إلى المنصة من خلال كتابة رقم الهاتف وكلمة المرور.

الدخول إلى الخدمات واختيار خدمة التوثيق.

اختيار تحرير توكيل عام رسمي.

النقر على بدء الخدمة.

يقوم المواطن الراغب في عمل التوكيل في إدخال بياناته "الرقم القومي والمحافظة والحي الذي يسكن به وغيرها".

ادخال بيانات الوكيل والذي يكون غالباً محامي وتكون البيانات عبارة عن اسم المحام ورقمه القومي وبياناته.

الدفع بالفيزا لتحصيل ثمن التوكيل أون لاين عن طريق الخصم من بطاقة الدفع الخاصة بالمواطن.

تحديد أقرب مكتب يمكن للصاحب التوكيل استلام التوكيل منه وأيضا تحديد ساعة الاستلام.