محافظ المنيا يسلم 100 جهاز عروسة من الأسر الأولى بالرعاية

سلم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أجهزة ومساعدات عينية لـ 100 عروسة ، من فتيات الأسر الأولى بالرعاية، مقدمة من البنك الزراعي المصري ، وذلك في إطار التعاون المشترك بين المحافظة والبنك الزراعي المصري لتقديم عدد من المبادرات والخدمات المصرفية.

ودوره الرائد ومشاركته في تقديم المساهمات والعون ، للأسر الأكثر احتياجا ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ واللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام ، والمقدم حازم السيد المستشار العسكري بالمحافظة، وياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، والدكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ، وممثلى عن البنك الزراعى وأهالى العرائس.

هنأ المحافظ ، الفتيات المستفيدات من الدعم المقدم من البنك الزراعى المصرى، معرباً عن أسمى معاني الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ، لحرصه الدائم على تحقيق الرعاية الإجتماعية المتكاملة لجميع فئات المجتمع ، لتحقيق سبل الحياة الكريمة اللائقة للمصريين .

كما أعرب المحافظ ع، ن شكره لكل من المهندس علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري ، والدكتور فتحى هلال رئيس قطاع البنك الزراعي المصري بالمنيا ، مشيدا ، بجهود البنك الزراعى المصرى لحرصه الدائم على المشاركة ، في تقديم الدعم والرعاية الإجتماعية للأسر الأكثر احتياجاً من أبناء المحافظة ، سواء من خلال توفير المساعدات العينية ، أو توزيع السلع الغذائية للمستحقين .

وتقديم تسهيلات للشباب والمزارعين لإقامة مشروعات صغيرة ، ومتناهية الصغر وتحفيزهم على العمل والإنتاج لتحسين مستوى معيشتهم ، إلى جانب ما تقدمه الدولة من جهود ، لتوفير حماية اجتماعية لتلك الفئات لمساعدتهم ، على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة ، ومتطلبات الحياة بما يحقق أهداف التنمية الريفية.