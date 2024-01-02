مانشستر يونايتد.. صفقات فشنك وملايين مهدرة والمحصلة صفر

مازال مانشستر يونايتد في دوامة الصفقات دون المستوى رغم المبالغ الطائلة التي ينفقها من أجل تعزيز صفوف الشياطين الحمر لكن المردود ليس المأمول أو المنتظر.

عانى مانشستر يونايتد من صفقات كان من المتوقع منها أكثر من ذلك بكثير لكنهم فشلوا في إثبات نفسهم على رأسهم جادون سانشو الذي أنضم للشياطين الحمر في صيف 2021 مقابل 85 مليون يورو.

لكن اللاعب الإنجليزي فشل في تقديم نفسه، وأصبح الأن خارج قائمة اليونايتد بعد أزمته مع تين هاج ليخرج من حسابات المدرب الهولندي.

الصفقات الكارثية لم تتوقف عند ذلك، بعدما تعاقد الشياطين الحمر مع ماوسن ماونت بمبالغ طائلة مقابل 64.2 مليون يورو ولم يقدم أي بصمة أو مساهمة مع مانشستر يونايتد بعد مرور 8 مباريات معهم في الدوري الإنجليزي.

لم يسهم ماونت بأي هدف خلال الموسم الحالي حتى الأن، وغاب 12 مباراة للإصابة، ولا يختلف الأمر كثيرا مع البرازيلي أنتوني جناح الشياطين الحمر الذي لم يقدم المستوى المأمول والمنتظر بعد انتقاله للشياطين الحمر قادما من أياكس في صيف 2022.



ولم يسهم البرازيلي بأي هدف سواء تسجيل أو صناعة، وصنع 5 فرص محقفة للتسجيل فقط في الدوري الإنجليزي لهذا الموسم رغم كون أنتوني كلف اليونايتد 95 مليون يورو ليكون ثاني أغلى صفقة في تاريخ الشياطين الحُمر.



شارك أنتوني 1232 دقيقة هذا الموسم بكافة البطولات لم يساهم خلالها بأي هدف، خلال الموسم الكروي الحالي متقسمة على 16 مباراة في الدوري الإنجليزي، أي 909 دقائق، 233 دقيقة في دوري أبطال أوروبا على مدار 4 مباريات، و90 دقيقة بمباراة بكأس الرابطة.

أنفق يونايتد ما يقارب 160 مليون للتعاقد مع الثنائي لم يضيفوا شيئا حتى الأن مع الشياطين الحمر، بالإضافة لسانشو (85 مليون يورو)، ما يضع مانشستر يونايتد تحت الضغوطات والانتقادات الشديدة رغم الإنفاقات الكبيرة التي يدفعها النادي الإنجليزي، وفي النهاية المحصلة صفرية.

