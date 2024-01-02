غدًا .. دار الكتب والوثائق تقيم ورشة ثقافية فنية بممشى أهل مصر

تقيم دار الكتب والوثائق القومية برئاسة الأستاذ الدكتور أسامة طلعت، في إطار سعى وزارة الثقافة لتحقيق مبدأ العدالة الثقافية وتفعيل الدور المجتمعي للمؤسسات الثقافية، ورشة ثقافية وفنية ينظمها مركز توثيق وبحوث أدب الطفل التابع للدار وذلك ضمن فعاليات معرض دار الكتب بممشى أهل مصر أمام أركاديا مول، الذي افتتح في شهر ديسمبر الماضي ويواصل فعالياته حتى السابع من يناير الجاري.

الأستاذ الدكتور أسامة طلعت



تقام الورشة في تمام الثانية عشر من ظهر غد الأربعاء وتشمل أنشطة فنية من رسم وتلوين وغناء، كما تقام مسابقة ثقافية للأطفال.

افتتح مركز توثيق وبحوث أدب الطفل فى يونيو 1988 بالتعاون بين وزارة الثقافة وجمعية الرعاية المتكاملة وبمساهمة من هيئة فولبرايت. ويعتبر هذا المركز الأول من نوعه فى الشرق الأوسط.



يهدف المركز إلى تقديم كافة الأنشطة المكتبية؛ مما يساعد على غرس عادة القراءة وحب المعرفة لدى الأطفال. ومن أهداف المركز: جمع وتوثيق كل المواد المتعلقة بالأطفال فى مصر، تقديم الخدمات البحثية وخدمات المعلومات لمختلف فئات المستفيدين وإجراء سلسلة من البحوث والدراسات الميدانية والنظرية الخاصة بأدب الأطفال. كما يسعى المركز إلى إقامة علاقات مع المؤسسات الأخرى التى تخدم الأطفال وتنسيق العمل معهم.

دار الكتب والوثائق القومية فى 2023



شهدت دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، خلال عام 2023، عددًا من الإنجازات ففي مجال رقمنة الوثائق تم الانتهاء من تصوير نحو 38 ألف لقطة، و مراجعة 500 ألف لقطة، وتحويل 4007 أسطوانة موسيقية إلى ملفات رقمية، ورقمنة من الميكروفيلم نحو 4800 عنوان دورية، بعدد لقطات 960 ألف لقطة، ورقمنة 2000 كتاب، و 12 ألف مجلد و900 مخطوط .

أقامت الدار 430 فعالية في بمقرها والمكتبات الفرعية التابع لها ومركز توثيق وبحوث أدب الطفل، وتنوعت تلك الفعاليات ما بين ورش عمل ومسابقات ثقافية وملتقيات، منها "الاحتفال بمئوية سيد درويش، الانتهاء من ترميم المصحف الحجازي النادر الذي يعود عمره إلى النصف الأول من القرن الهجري الأول، إطلاق مشروع "الجمهورية الجديدة وتوثيق نصر أكتوبر" كما نظمت 86 فعالية متنوعة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وطبعت الدار خلال العام 40 عنوانًا من الكتب التراثية والتاريخية من خلال مراكزها العلمية المتخصصة مثل مركز تحقيق التراث، ومركز تاريخ مصر المعاصر، ومركز توثيق وبحوث أدب الطفل، ومن بين أهم العناوين التي أصدرتها الدار: العقاد الذي لا يعرفه الكثيرون، الحسن بن الهيثم "جزئين"، أيام العرب في الجاهلية، كامل الكيلاني، دار الكتب المصرية ١٨٧٠-٢٠٢٠، محمد علي وعصره، صحافة تيار اليسار في مصر خلال ربع قرن، البرلمان المصري في الصحافة المصرية (ببليوجرافيا)، ومعجم المصطلحات الصيدلانية.

وشاركت في 18 معرضا داخليا ودوليا من بينها "القاهرة الدولي للكتاب، ملتقى القاهرة الدولي السابع للتراث الثقافي، أكاديمية ناصر العسكرية، المنصورة للكتاب، بورسعيد للكتاب، بالإضافة إلى افتتاح منفذ بيع لإصدارات الدار بنادي الزهور الرياضي بالتجمع الخامس، الرياض الدولي للكتاب، الشارقة الدولي للكتاب، عمان الدولي للكتاب، كما شاركت الدار في المؤتمر السنوي للاتحاد الدولي للمكتبات IFLA وكونجرس المجلس الدولي للأرشيف بدولة الإمارات العربية المتحدة.

كما منحت الدار خلال العام 22473 رقم إيداع لدور النشر المختلفة، واستقبلت قاعاتها نحو 18 ألف زائر، تم الاطلاع على 30 ألف مقتنى، واستقبلت دار الوثائق نحو 6 آلاف مستفيد وتم تصوير 10 آلاف لقطة عادية و 2100 لقطة ميكروفيلم.

وفي مجال الترميم، تم الانتهاء من ترميم مصحف حجازي مبكر الذي يعود إلى النصف الأول من القرن الهجري الأول، إضافة إلى جهود الترميم اليدوي حيث تم ترميم 200 مطبوع و 1000 ورقة مخطوطة، بينما أنجزت جهود الترميم الآلي 220 مطبوع، وعلى صعيد ترميم الرق تم تدعيم 160 صحيفة وترميم 200 من الصحائف، وتم الترميم اليدوي لعدد 20 ألف وثيقة والترميم الآلي لنحو 4 آلاف وثيقة، وترميم 130 خريطة بين متوسطة وشديدة التهالك.