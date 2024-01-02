حلقات جديدة أكثر جاذبية من تريندز بمناسبة العام الجديد

بخطوات ثابتة نحو التميز والنجاح الإعلامى تخطو الإعلامية الراقية ريهام الشيخ التى بدأت مشوارها الإعلامى على عدد من القنوات منها شاشة التليفزيون المصرى الذى قدمت على شاشته برنامج "مستقبلنا"، وعلى قناة otv قدمت برنامج "أرجوك ما تفتيش" الذى أكد ارتباطها بالمشاهدين وأهلها للمشاركة فى تجارب إعلامية أخرى ناجحة منها برنامج "علشان التانى يحبك" على اذاعة نجوم اف ام و"ست الستات" و”يحكى أن"، على القناة الأولى المصرية وحاليا برنامج “ترندز” الذى يلتف حوله جمهور التليفزيون المصرى حيث تعرضه القناة الأولى ويناقش أحدث الأحداث والموضوعات الساخنة على الساحة المصرية والعربية فى الفن والأدب والثقافة، وينفرد بلقاءات خاصة فى مختلف المجالات, ويهدف البرنامج إلى تسليط الضوء على الترندات الحالية والموضوعات التى تختارها ريهام الشيخ بعناية ومهارة إعلامية فتضفى على البرنامج بريقا وتنوعا يجذب المشاهدين من مختلف الفئات والأعمار.



واحدة من العوامل التي تميز ريهام الشيخ هي معرفتها الواسعة والثقافة المتنوعة. تتحدث بطلاقة عن مختلف المواضيع، وتكون قادرة على توصيل المعلومات بطريقة سلسة ومفهومة للجمهور. كما أنها تتمتع بشخصية جذابة وطاقة إيجابية تجعلها محبوبة لدى الجمهور.

استطاعت الإعلامية ريهام الشيخ أن تضع لنفسها مكانة وبصمة على شاشة التليفزيون بمهنيتها العالية والالتزام بأعلى معايير الجودة في العمل الإعلامي, فهى تعمل بجدية واجتهاد لتقديم محتوى مميز وموثوق يلبي توقعات المشاهدين، وهو ما تحرص عليه منذ بدأت مسيرتها المهنية في عالم الإعلام فأكسبها ذلك ثقة وحب جمهور التليفزيون.



يبدو برنامج “تريندز” أكثر نجاحا يوما بعد يوم حيث تحرص ريهام الشيخ على تطوير مهارتها والتعاون مع فريق البرنامج لتطوير حلقاته بشكل مستمرفحقق شهرة واسعة وتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة من المشاهدين الذين يتابعونه.



كما يتميز برنامج “تريندز” بالتنوع فى اللقاءات والفقرات التى يقدمها والمحتوى القيم الذي يطرحه فى حلقاته, فمن بين عشرات البرامج التى تعرضها الشاشات المختلفة, استطاع “تريندز” أن يضئ القناة الأولى ويكتسب احترام النقاد والمشاهدين على حد سواء, خاصة أن مذيعته تجمع بين الموهبة والمهنية والثقافة، وهذا ما يجعلها واحدة من الإعلاميات الناجحات فى جيلها.



ويستعد فريق البرنامج ومذيعته الإعلامية ريهام الشيخ بحلقات أكثر تطورا وجاذبية للعام الجديد.