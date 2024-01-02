سهل وشهي.. حضّري ساندويش الدجاج بالخضار

تلجأ الأمهات الي تحضير الساندويشات الشهية لذيذة المذاق لأفراد أسرتها لإسعادهم ولإنقاذها في الخروجات السريعة.

وتحتل الدجاج مكانة خاصة عند الصغار، وهذا ما يدفع الأمهات إلى شرائها لتحضيرها بأسلوب مختلف يحضر به الساندويشات الشهية.

واليوم نقدم لكِ أسهل طريقة لتحضير وجبة منزلية شهية سريعة وطيبة المذاق مع تشكيلة من الخضار، جربيها اليوم.

المقادير

- صدر الدجاج: 2 صدر (مقطع شرائح طولية رفيعة)

- ملح: ملعقة صغيرة

- فلفل أسود: نصف ملعقة صغيرة

- الفلفل الأخضر: 1 حبة (مفروم شرائح رفيعة)

- البصل: 1 حبة (صغير الحجم / مفروم شرائح)

- الزبدة: ملعقة كبيرة

- الفلفل الأحمر: 1 حبة (مفروم شرائح رفيعة)

- بودرة الثوم: نصف ملعقة صغيرة

- الفلفل الأحمر: ربع ملعقة صغيرة (مجروش)

- جبن موزاريلا: نصف كوب (مبشور)

- الخبز: 4 حبات (للساندويشات)

طريقة التحضير

سخني الزبدة في مقلاة على نار متوسطة.

أضيفي الدجاج والبصل والملح والفلفل والفلفل الأحمر المجروش وقلبي، حتى يتحمر الدجاج وتذبل البصلة.

أضيفي الفلفل الأخضر والفلفل الأحمر المفروم وبودرة الثوم وقلبي لمدة 10 دقائق، حتى ينضج الدجاج.

وزعي المزيج في خبز الساندويشات ووزعي جبن الموزاريلا، ثم ضعي الساندويشات بالشواية حتى يذوب الجبن وقدميها ساخنة.