خلال 24 ساعة.. تنفيذ 58 ألف حكم قضائي متنوع

وجهت أجهزة الأمن، حملات مكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

حيث قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت في مجال الأحكام، عن تنفيذ (58372) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:

(201) حكم جناية.

(18403) حكم حبس جزئى.

(3350) حكم حبس مستأنف.

(28460) حكم غرامة.

(7958) مخالفة.

وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية، تم ضبط (5) تشكيلات عصابية ضموا (17) متهم إرتكبوا (7) وقائع متنوعة .

أما فى مجال ضبط المتهمين الهاربين، فقد تم ضبط (22) متهما.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.



