إعدام 90 طن أغذية فاسدة وإغلاق 524 منشأة بسوهاج

كثفت مديرية الصحة بسوهاج من حملاتها الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية وأماكن تداول الأغذية وتخزينها بالمحافظة خلال عام 2023 وذلك بناء على توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء طارق الفقي محافظ الإقليم وتنفيذاً لتعليمات الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بوزارة الصحة ووفق خطة إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية .

وأعلن الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة سوهاج، عن ضبط وإعدام 89 طن و823 كيلو مواد غذائية ولحوم ومجمدات متنوعة ما بين منتهية الصلاحية ومتغيرة في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي مؤكداً على أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه الكميات وتحرير المحاضر اللازمة في إطار القانون .



وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم مرور فرق التفتيش التابعة لمراقبة الأغذية بالمديرية بالتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى على 9 آلاف و252 منشأه غذائية ما بين تداول وبيع وتخزين الأغذية وأنه تم تحرير 5 ألاف و145 محضرا تضمنت عدم وجود شهادات صحية وانتهاء صلاحية وغيرها من المخالفات الأخرى.

وأوضح الدكتور أحمد حسن أبو هاشم أنه تم أيضا التوصية بإغلاق 524 منشأة غذائية لعدم مطابقتها للمواصفات واستيفائها الشروط وعدم الترخيص لافتاً إلى أنه تم استخراج 11 ألف و502 شهادة صحية للمشتغلين بمجال الأغذية خلال العام 2023 .