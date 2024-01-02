واصلت أجهزة الأمن، شن حملات مكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

حيث قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (135 قطعة سلاح ناري بحوزة 116 متهمًا) وذلك على النحو التالى:

(11) بندقية آلية.

(19) بندقية خرطوش.

(6) طبنجات.

(99) فردا محليا.

(237) طلقة مختلفة الأعيرة.

(10) خزينة متنوعة.

(192) قطعة سلاح أبيض.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

إصابة 28 شخصا فى حادث انقلاب أتوبيس



أصيب 28 شخصا، اليوم الثلاثاء، فى حادث انقلاب أتوبيس ركاب بطريق برنيس الشيخ الشاذلى جنوب البحر الأحمر، وتم نقل المصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم.

كان ورد بلاغ لغرفة عمليات اسعاف البحر الأحمر يفيد انقلاب أتوبيس ركاب بطريق برنيس الشيخ الشاذلى، على الفور تم الدفع بـ17 سيارة إسعاف لمكان الحادث، وتبين إصابة 28 شخصا.