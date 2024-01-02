تحرير 103 محضراً تموينيا في المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ضبط 103 مخالفات تموينية متنوعة، خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ، ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية ، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية، والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ، بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق ، مع التنسيق المستمر بين مديرية التموين والوحدات المحلية ، لرصد المخالفات وضبط الأسعار ، والتأكد من تطبيق القرارات التموينية ، وضمان الإلتزام بأسعار السلع الغذائية ، ومنع الممارسات الاحتكارية، طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين ، وتطبيق مبادرة "تخفيض الأسعار".

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن ضبط 80 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية ، تنوعت بين (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - نقص وزن - عدم وجود سجلات - عدم وجود ميزان-توقف بدون عذر)، و23 مخالفة في مجال متابعة الأسواق ، تنوعت بين (عدم الإعلان عن الأسعار - ذبح خارج المجازر- بيع منتجات مجهولة المصدر - عدم وجود شهادة صحية) ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.