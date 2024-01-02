محافظ الأقصر يسلم الأسر الأولى بالرعاية مشروعات التمكين الاقتصادي

قام المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، صباح اليوم الثلاثاء، بتسليم مشروعات التمكين الاقتصادى المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعى للأسر الأولى بالرعاية من المستفيدين فى برنامج " تكافل وكرامة والذى يتم تنفيذه من قبل برنامج فرصة بالتعاون مع جمعية الأورمان، وذلك بحضور العميد عمر حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ومحمد حسين بغدادى وكيل وزارة التضامن الأجتماعى بالأقصر و العميد أبراهيم كمال مدير المشروعات بجمعية الأورمان، ومصطفى عيد منسق برنامج فرصة بالأقصر.



وأوضح محمد حسين بغدادى وكيل وزارة التضامن الأجتماعى بالأقصر، أن برنامج "فرصة" يساهم في مد المستفيدين بالقدرات والمعارف والمهارات التي تمكنهم من تحقيق فرصة عمل جيدة، والتوجيه دائما باستدامة الاستثمارات داخل المشروعات لاستمرارها، مشيراً إلى أن مؤسسة الأورمان تتابع تنفيذ المنحة واستغلالها في تنفيذ مشروعات التمكين الاقتصادي.

وأشار العميد إبراهيم كمال مدير المشروعات بمؤسسة الأورمان بالأقصر، إلى أنه تم توزيع عدد 233 مشروع متناهى الصغر على عدد 233 أسرة من الأسر الأكثر احتياجا من أبناء محافظة الأقصر وبلغت قيمة كل مشروع 25000جنيه تقريبا وذلك لدعمهم فى بدء مشروعاتهم لرفع أعباء المعيشة عن كاهل تلك الأسر.

وتقدم المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بالشكر والتقدير للقائمين على مؤسسة الأورمان مشيداً بدور المؤسسة القوى فى العمل المجتمعى وتنمية الأسر الأولى بالرعاية من خلال تقديم الخدمات المختلفة للتيسير على المواطنين ، مؤكداً على جهود الدولة المستمرة لتحقيق العدالة و التكافل الأجتماعى لضمان حصول كافة المواطنين على الحياة الكريمة اللائقة .