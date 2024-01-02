حملات لرفع الإشغالات بشوارع المنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، كافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة ، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة ، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية لمنظومة النظافة العامة ، وإجراء أعمال الصيانة الدورية ، ورفع كافة الإشغالات من الطريق العام، وخاصة بمحيط الكنائس و المدارس استعدادا للإحتفال بعيد الميلاد المجيد ، وعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول ، من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمدينة المنيا ، حملة مكبرة لرفع وازالة الإشغالات بحي وسط المدينة بشارع الحسيني ، وذلك بالتعاون مع وحدة الإشغالات بالوحدة المحلية وشرطة المرافق.

وأسفرت الحملة عن تحرير8 محاضر إشغال ، و6 محاضر بيئة وإشغال طريق بمجلس قروى صفط الخمار ، وبنى أحمد الغربية ، فضلا عن التفتيش على رخص المحلات ، والتأكيد والتنبيه على أصحاب المحلات ، بضرورة التوجه إلى مراكز إصدار التراخيص ، لتقنين أوضاعهم في ضوء قانون ١٥٤ لسنة ٢٠١٩.

وحررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار ، ٦٧ محضر إشغال طريق خلال حملة إشغالات ، بشارع بورسعيد والجمهورية ، حيث تضمنت تحرير ١٥ محضر إشغال ، و ٥٢ إزالة إدارية ، وذلك بهدف تحسين حركة السير، و التيسير على المارة من المواطنين ، وقائدي المركبات.

وتواصل الوحدات المحلية بالمراكز ، حملات لإزالة الإشغالات ومواجهة التعدي على الشوارع ، وانتشار الباعة الجائلين وإلزام أصحاب المحلات التجارية بمحلاتهم ، والتي تسبب إشغال وإعاقة المرور بالطريق العام وانتشار المخلفات ، وإلقاء القمامة بها وتطبيق القانون ، وتحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ، والمتعدين على حرم الطريق، لتحقيق الإنضباط للشوارع ، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمركز .