تحرير 328 محضر تمويني خلال عدة حملات بمركز ديروط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم تحرير 328 محضر تمويني خلال حملات تموينية متنوعة على مدار شهر بالأسواق والمحال التجارية ومنافذ البيع المختلفة بقري مركز ديروط بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية كمديريات (التموين والصحة والطب البيطري) والوحدات المحلية مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية، مؤكداً على تكثيف الحملات التموينية والمراقبة لمحاربة الاحتكار والتصدي لأية ممارسات غير مقبولة تتعلق باحتكار أو إخفاء أي سلع أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع أو بيع سلع منتهية الصلاحية او غير مطابقة للمواصفات لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة ظاهرة الاحتكار وجشع التجار، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بكافة الطرق الممكنة مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ أي جهود او مبادرات لتوفير المواد الغذائية بأسعار مخفضة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتوفير السلع الغذائية والخضار والفاكهة لتحقيق استقرار الأمن الغذائي المصري وتوفير السلع الغذائية الأساسية.

وأوضح محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط، أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للقانون حيث تم في مجال المخابز تحرير ٣١٨ محضر بياناتها كالآتي ( ٦٥محضر نقص وزن ، و٤٦ محضر انتاج خبر غير مطابق للمواصفات ،و٩٩ محضر عدم نظافه ادوات العجن ، و ٦٨ محضر عدم تسليم بون ، و٣٠ محضر عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش ، و ٧ محاضر عدم اعلان عن المواعيد ، ومحضر عدم الاحتفاظ بميزان حسناتك ، و٢ محضر توقف جزئي عن العمل) بالإضافة إلى مجال الأسواق يتم تحرير ١٠ محاضر مصنفه كالآتي ( ٣ محاضر بيع سجاير ازيد من السعر ، ومحضر سكر بدون فواتير ، و٦ محاضر عدم اعلان عن الأسعار) لافتاً إلى التعاون مع ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط ، والعقيد أحمد شكرى رئيس مباحث التموين ، والمقدم وائل نجاتى وكيل مباحث التموين ، وكامل عبد الباسط صالح مدير عام إدارة تموين ديروط بقيادة محمد سليم احمد رئيس الرقابة مشيراً إلى استمرار الحملات التموينية للتصدى لظاهرة احتكار السلع الغذائية والمواد التموينية محاربة الغلاء وارتفاع الأسعار وجشع التجار.

يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن ـ في وقت سابق ـ عن تخصيص خطوط ساخنة بغرفة عمليات المحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات على رقم (2135858/ 088) او رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم ( 01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".