أحمد عادل: روي رانا سبب اعتذراي عن التواجد مع منتخب مصر لكرة السلة

أكد أحمد عادل دولا، لاعب منتخب مصر لكرة السلة، أن التركيز على تحقيق لقب البطولة العربية لكرة السلة هو حلم كل اللاعبين، وأن البطولة تقام على أرض مصر، ومنذ عام ونصف نعمل بقوة منذ تواجد روي رانا وبعد رحيله لتحقيق النجاحات.

وأضاف أحمد عادل دولا :"هناك استفادة كبيرة من البطولة العربية لكرة السلة، ولدينا تصفيات أفريقيا في شهر فبراير، والأهم حاليا التواجد والتجمع مع اللاعبين هو الأهم، وتصفيات الأولمبياد هي الهدف الرئيس، والمهمة صعبة وليست مستحيلة".

وأكمل دولا" هدفنا الصعود لأولمبياد باريس 2024 ومستعد للتواجد مع منتخب مصر في كل الأوقات، واعتذرت عن التواجد في منتخب مصر مع المدير الفني بسبب بعض الاختلاف في وجهات النظر، وتحت أمر مدرب المنتخب في أي وقت".

وزاد أحمد عادل دولا "أحلم بالتواجد في أولمبياد باريس 2024 واي لاعب يمثل منتخب مصر ندعمه، ولم نتأثر برحيل مدرب منتخب مصر السابق روي رانا، ولدينا عدد كبير من اللاعبين المميزين، والقادم أفضل لمنتخب مصر ومعدل الأعمار صغير ومفيش الوان في منتخب مصر و جميعنا على قلب رجل واحد، ولقب البطولة العربية غالي".

ويلتقي اليوم الثلاثاء، منتخب مصر لكرة السلة رجال مع نظيره الإماراتي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من البطولة العربية، في نسختها الـ 25، و التى تقام باستاد القاهرة و تختتم غداً الأربعاء.

وصعد المنتخب إلى نصف النهائى بعد الفوز على موريتانيا فى ربع النهائى بنتيجة 88 - 56 ، بينما تأهل الإمارات بعد الفوز على الجزائر بنتيجة 79-73.