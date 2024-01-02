الحرس الوطني بتونس يحبط 13 عملية هجرة غير شرعية عبر الحدود البحرية

تمكنت الوحدات البحرية التابعة للحرس الوطني التونسي من إحباط 13 عملية هجرة غير شرعية عبر الحدود البحرية وإنقاذ 188 مهاجرًا.

وذكرت الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي - فى بيان اليوم الثلاثاء أن الوحدات العائمة التابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط تمكنت مؤخرًا من إحباط 12 عملية هجرة غير شرعية عبر الحدود البحرية، وإنقاذ 175 مهاجرًا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء.

وأشار البيان إلى أن أفراد إقليم الحرس الوطني بصفاقس تمكنوا من ضبط 5 مفتش عنهم من منظمي عمليات الهجرة ووسطاء، بالإضافة إلى حجز 10 مراكب حديدية و8 محركات بحرية.

كما أفاد البيان أن وحدات المنطقة البحرية في نابل أحبطت كذلك عملية هجرة غير شرعية، وأنقذت 13 مهاجرًا