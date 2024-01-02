فتح: الاحتلال يعتمد سياسات القتل العشوائي والتشريد والتجويع

أكد المتحدث باسم حركة فتح جمال نزال إن الفكر الإسرائيلي الإجرامي قائم على القتل العشوائي والتشريد والتجويع، لافتا إلى أن إسرائيل لا تعترف بحق الشعب الفلسطيني في أن يتحدث باسم نفسه أو يختار ممثليه أو يستند على السلطة الوطنية القائمة مثل سلطة منظمة التحرير الفلسطينية.

وأضاف المتحدث باسم حركة فتح، بحسب وكالة انباء تالشرق الأوسط، أن إسرائيل لا تريد للحكم الفلسطيني أن يتخذ صبغة وطنية، ولكنها ترغب أن تكون إدارة غزة خالية من أي انتماء قادر على المطالبة بالاستقلال.

وأوضح أن رفض إسرائيل لمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية يرتكز على أن إسرائيل تعلم أن تلك السلطة قادرة على استقطاب دعم دولي لفكرة الدولة الفلسطينية.

وأشار إلى أن الدول الغربية تغض الطرف عما تفعله إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، ولكنها بمجرد الهجوم على سفينة تجارية مملوكة لإسرائيل قامت بتجنيد العالم الغربي كله لحماية أية سفينة تابعة لإسرائيل.

وتابع "أن إسرائيل كانت تظن أنها تستطيع الضغط على مصر والأردن للموافقة على التهجير القسري للاجئين الفلسطينيين، إنما موقف مصر والأردن من تهجير الفلسطينيين كان عاملًا حاسمًا في منع إسرائيل من تنفيذ مخططها".

ولفت إلى أن الموقف الغربي المعلن حول القضية الفلسطينية أمام العالم هو المناداة بدولة فلسطينية بجانب إسرائيل في إطار التفاوض، والاعتراف بغزة والضفة الغربية بما فيها القدس وحدة جغرافية واحدة تتبع لدولة فلسطين، بينما وسائلهم لصد إسرائيل عن التدمير والقتل ليست مرئية على الإطلاق.