غلق 319 منشأة طبية مخالفة بصحة الشرقية «حصاد 2023»

أصدرت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية، برئاسة الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل أول الوزارة، بيان كشف فيه حصاد إدارة العلاج الحر خلال العام المنقضي 2023.

وأشار إلى أن إدارة العلاج الحر استصدرت خلال العام المنقضي ٣١٧ ترخيص للمنشآت الطبية الخاصة بمحافظة الشرقية، منها ١٣٣ عيادة طبية، ٨٢ عيادة أسنان، ١٨ مركز طبي، ١١ عيادات تخصصية، ٢٠ مركز علاج طبيعي.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن إدارة العلاج الحر بالمديرية قامت بالتنسيق مع مفتشي العلاج الحر بالإدارات الصحية بالمحافظة، بتنفيذ حملات تفتيشية مكثفة على المنشآت الطبية الخاصة بالمحافظة خلال العام، أسفرت عن غلق ٣١٩ منشآة طبية خاصة مخالفة بفارق ٣.٣% أقل عن العام الماضي، مما ينبئ عن استمرارية انضباط الميدان الطبي الخاص، وارتفاع درجة الإلتزام باللوائح والقوانين المنظمة لترخيص المنشآت الصحية الخاصة، والتي كان منها مستشفيات، ومراكز طبية، وعيادات تخصصية، ومعامل للتحاليل الطبية، وغيرها، تعمل بدون ترخيص، بالإضافة لتحرير ٧١٩ محضر شرطة للمنشآت الطبية المخالفة بمختلف مراكز المحافظة.

وقدم الدكتور هشام مسعود الشكر للدكتور حسام قمحاوي مدير إدارة العلاج الحر وفريق العمل المشارك من مفتشي العلاج الحر بالمحافظة، وجميع المشاركين في هذا العمل والجهود المبذولة للحفاظ علي صحة المواطنين بمحافظة الشرقية.