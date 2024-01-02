كثيرًا ما تبحث الأمهات على وصفات جديدة طيبة المذاق موفرة للميزانية يمكن تحضيرها على مائدة الغداء.

واليوم نقدم لكٍ طريقة يالنجي ورق عنب بالبرغل بخطوات سهلة وبسيطة وحضريها على خطى الشيفات.

إليكِ من مطبخ طريقة جديدة لتعلّم إعداد طبخات ورق العنب، تعرفي على مكونات تحضيره بالبرغل، وتمتعي بمذاقه الرائع والطيب.

المقادير

- مقادير المرق :

الماء : ليتر

ملح الليمون : ملعقة كبيرة

نعناع ناشف : ملعقة كبيرة

زيت الزيتون : نصف كوب

- لتحضير الحشوة :

طماطم : 3 حبات (مفرومة ناعم)

بقدونس : 2 كوب (مفروم)

زيت الزيتون : نصف كوب

نعناع يابس : ملعقة كبيرة

ملح الليمون : ملعقة كبيرة

ملح : ملعقة كبيرة

البهار الحلو : ملعقة صغيرة

البصل : 2 حبة (مفروم ناعم)

برغل : 2 كوب (خشن)

ورق العنب : نصف كيلو

البطاطس : 2 حبة (مقطعة دوائر)

طريقة التحضير

اغسلي البرغل جيداً وانقعيه بماء ساخن وضعيه جانباً.

لتحضير الحشوة: ضعي البصل في وعاء، وأضيفي النعناع اليابس، والطماطم والبقدونس، والملح، والبهار، وملح الليمون، وزيت الزيتون، والبرغل وقلبي حتى تختلط المكونات جيداً.

افردي ورق العنب، وضعي فيه الحشوة، ولُفيه بإحكام مع ثنيه من الجوانب نحو الداخل.

استمري بالعملية حتى انتهاء الكمية.

ضعي شرائح البطاطس في أسفل القدر، ثم رصي أصابع اليالنجي ورتبيها على شكل طبقات، وضعي فوقها طبق ثقيل.

لتحضير المرق: سخني الماء ثم أضيفي الزيت، وملح الليمون، والنعناع، واغمري اليالنجي بالمرق، وغطي القدر، وارفعيه على نار عالية حتى الغليان، ثم اتركيه على نار هادئة حتى ينضج وقدميه.