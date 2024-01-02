حقيقة ارتفاع أسعار الكهرباء

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، أنباء عن زيادة أسعار الكهرباء، بعد انتهاء المهلة التي حددها مجلس الوزراء لتطبيق الزيادة الجديدة.

وتأتي الزيادة المتوقعة في أسعار الكهرباء في وقت تعاني فيه مصر ارتفاعات في أسعار السلع والخدمات، مما قد يؤدي إلى زيادة أعباء المواطنين.

الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء:

الشريحة الأولى:

من ٠ إلى ٥٠ كيلووات : ٥٨ قرشًا

الشريحة الثانية:

من ٥١ إلى ١٠٠ كيلووات: ٦٨ قرشًا

المستهلك من ١٠١ إلى ألف كيلووات، تضمن ما يلي:

الشريحة الثالثة:

٠ إلى ٢٠٠ كيلووات: ٨٣ قرشًا

الشريحة الرابعة:

٢٠١ إلى ٣٥٠ كيلووات: ١٢٥ قرشًا

الشريحة الخامسة:

٣٥١ إلى ٦٥٠ كيلووات: ١٤٠ قرشًا

الشريحة السادسة:

من ٠ إلى ١٠٠٠ كيلووات ١٥٠ قرشًا

الشريحة السابعة

من صفر لأكثر من ألف كيلووات: ١٦٥ قرشًا

الأسعار القديمة لشرائح الكهرباء:

الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات (48 قرشًا).

الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات (58 قرشًا).

الشريحة الثالثة من 101 حتى 200 كيلووات (77 قرشًا).

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات(106 قروش).

الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات (128 قرشًا).

الشريحة السادسة من صفر إلى ألف كيلووات (128 قرشًا).

الشريحة السابعة من 0 إلى أكثر من 1000 كيلووات 145 قرشًا.