رئيس أزهر شمال سيناء يتفقد لجان الامتحانات

تفقد فضيلة الشيخ محمد سعد خضر، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، لجان النقل الثانوي بمعهد الجورة الثانوى، ومعهد بنين أبو طويلة الثانوي، ومعهد نجع شيبانة الثانوي، بإدارة الشيخ زويد التعليمية، للتأكد من انتظام العملية الامتحانية وانضباطها، مشدداً على مراعاة الدقة التامة في تقدير درجات الطلاب، والمراجعة أكثر من مرة قبل عمليات رصد الدرجات واستخراج النتائج.

وفي نهاية جولته صرح، رئيس منطقة شمال سيناء الأزهرية، بأن امتحانات الفصل الدراسي الأول تُجرى بهدوء منذ بدايتها ولم يتم رصد أية معوقات أو مشكلات أو شكاوى نتيجة الإجراءات الصارمة التي اتخذتها المنطقة الأزهرية بشمال سيناء، والالتزام الكامل بالتعليمات، وفي إطار ملاءمة قياس المخرجات وطبيعة الأسئلة وعدد الطلاب، متمنيًا التوفيق والنجاح لأبنائه الطلاب.

وأكد فضيلة الشيخ محمد سعد، ضرورة تواجد أساتذة داخل اللجان للإجابة على استفسارات الطلاب وتساؤلاتهم وحل أية مشكلة قد تطرأ خلال الامتحانات، والتأكد من وضوح ورقة الأسئلة وجودتها، بالإضافة إلى الاطمئنان بصفة مستمرة على جميع الطلبة وتواجد الأطباء والتمريض للتعامل مع أي حالات طارئة، بما يتيح للطلاب تأدية الامتحانات بسهولة.

ومن جانبهم أبدى الطلاب سعادتهم بالتواصل الدائم مع قيادات الأزهر الشريف وحرصها على إتمام عملية الامتحانات في مناخ مناسب صحي وهادئ ومستقر.