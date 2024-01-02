رئيس جامعة العريش يتفقد سير الامتحانات

أجرى الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، جولة تفقدية للاطمئنان علي سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023 /2024، في إطار سلسلة الجولات التي يقوم بها لمتابعة عملية سير الامتحانات وذلك بجولة لمركز الاختبارات الإلكترونية لمتابعة عقد الاختبارات الإلكترونية بمبنى الاختبارات الالكترونية، ومقرات اللجان.



وأكد رئيس الجامعة، على أن الجامعة حريصة على توفير بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، وتواجد عمداء الكليات بجانب المراقبين والملاحظين داخل اللجان، لضمان نجاح العملية الامتحانية، مشيدًا بالجهود المبذولة والتجهيزات والاستعدادات لمركز الاختبارات الالكترونية والكليات لضمان توفير سُبل الراحة للطلاب لتأدية امتحاناتهم، وفقًا لكل من الخريطة الزمنية المُعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وموعد بداية وانتهاء الامتحانات، والجداول المُعلنة بالكليات.

وكان في استقبال رئيس الجامعة السادة العمداء، ووكلاء الكليات، حيث أكد الدكتور حسن الدمرداش، على حرص الجامعة على التواصل الدائم والمستمر مع الطلاب والاطلاع على أي مشكلات قد تواجههم لاتخاذ التدابير الفورية اللازمة لسرعة حلها.

وأشاد رئيس الجامعة بتجهيزات الكليات واستعداداتها للامتحانات واتخاذ كل الإجراءات والتدابير الخاصة بالعمل على راحة الطلاب لأداء الامتحانات، موجها الشكر للجميع على المجهود المبذول في أعمال الامتحانات وحُسن سيرها وانتظامها.



وفي نهاية جولته صرح الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، بأن امتحانات الفصل الدراسي الأول تُجرى بهدوء منذ بدايتها ولم يتم رصد أية معوقات أو مشكلات أو شكاوى نتيجة الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الجامعة، والالتزام الكامل بالتعليمات، وفي إطار ملاءمة قياس المخرجات وطبيعة الأسئلة وعدد الطلاب، متمنيًا التوفيق والنجاح لأبنائه الطلاب.

كما أكد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، على ضرورة تواجد أساتذة المواد الدراسية المختصين داخل اللجان للإجابة على استفسارات الطلاب وتساؤلاتهم وحل أية مشكلة قد تطرأ خلال الامتحانات، والتأكد من وضوح ورقة الأسئلة وجودتها، بالإضافة إلى الاطمئنان على عمل العيادات الطبية وتواجد الأطباء والتمريض للتعامل مع أي حالات طارئة، بما يتيح للطلاب تأدية الامتحانات بسهولة.

ومن جانبهم أبدى الطلاب سعادتهم بالتواصل الدائم مع قيادات الجامعة وحرصها على إتمام عملية الامتحانات في مناخ مناسب صحى وهادئ ومستقر.