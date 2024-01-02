سعر صادم لفستان سيرين عبد النور في أحدث جلسة تصوير| الشيفون يعكس أنوثتها

شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور متابعيها ببعض اللقطات من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، لتفاجيء متابعيها بلوك مثير وجذاب، وتظهر بفستان أنيق يعكس أنوثتها.

سعر فستان سيرين عبد النور في أحدث ظهور

وظهرت سيرين بفستان طويل وبصيحة الأوف شولدر، باللون الأسود، وتميز بالشيفون الشفاف ناحية الخصر، ومطرز بالفصوص الكريستالية اللامعة، ونسقت معه قفازات طويلة بنفس اللون.

سيرين عبد النور

وبلغ سعر الفستان الذي حاز على إعجاب الكثير من متابعيها ٢٧٠٠ دولار أي ما يقرب من ١٣٥ ألف جنيه مصري.

وتزينت سيرين عبد النور بمجموعة من المجوهرات المرصعة بالألماس، فضمت أقراط طويلة تتدلى من أذنيها وإسورة وخاتمين.

وفضلت سيرين الظهور بتصفيفة شعر بسيطة وهادئة، فتركت خصلاتها البنية تتدلى على كتفها وظهرها بصيحة الويفي الناعم.

وإعتمدت سيرين عبد النور العيون المسحوبة، باستخدام ظلال العين البنية والمدمجه مع الشيمر اللامع، ورسمت آيلاينر على أطراف العين، وزينت وجنتيها ببلاشر باللون البني، كما اختارت أحمر شفاه باللون النود الفاتح؛ ليتماشى مع لون بشرتها.

درست الفنانة سيرين عبد النور في مدرسة القديس كورييه ثم درست المحاسبة ومن ثم أخذت دورات تصاميم أزياء، وفي نهاية شهر نوفمير 1993 بدأت العمل في مجال المودلينج وكان أول عرض ازياء تشارك به كان لعرض ملابس خاصة بموسم الكريسماس لعدد من مصممي الازياء منهم زهير مراد و وابو محفوظ وغيرهم.

سيرين عبد النور وبداية مشوارها الفني

وظهرت في إعلان لاحد مساحيق الغسيل والذي صور في لبنان ليعرض في السعودية، وفي بداية عام1998 بدأت بالظهور في محطة LBC كممثلة من خلال مشاركتها في عدد من الاعمال الدرامية منها ماريانا و غدا يوم اخر حتي عام 2003

وفي عام 2003 حصلت علي أول بطولة لها من خلال مسلسل"ابنتي" وتوالت البطولات مماىجعلها تبدأ في شق طريقها في الغناء عام 2004.

ومن أعمالها فيلم رمضان مبروك أبو العلمين حمودة، ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ رامز ثعلب الصحراء، مسلسل أهل الغرام ج2، مسلسل السجينة، مسلسل الأدهم.

اخر أعمال سيرين عبد النور

وأخر عمل درامي قدمته سيرين عبد النور هو مسلسل "العين بالعين"، عام 2022، وشاركها في العمل: رامي عياش، يوسف حداد، طوني عيسى، كريستين شويري، جوي حلاق، سامي أبو حمدان.

أحداث مسلسل "العين بالعين"

ويدور أحداث المسلسل عندما طلبت رندة من الصحفية نورا مراقبة زوجها غسان لكشف علاقته بعشيقته السرية، وأثناء ذلك تشهد نورا جريمة قتل غسان وتتحول لمشتبه رئيسي في قتله.