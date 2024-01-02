3968 فرصة عمل جديدة في 7 محافظات.. التفاصيل

أعلنت وزارة العمل اليوم الثلاثاء، عن توفير 3968 وظيفة جديدة في 26 شركة بالقطاع الخاص في 7 محافظات على مستوى الجمهورية، وذلك في عدد من التخصصات، منها لأصحاب القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 3500 جنيه شهريا، بالإضافة للتأمين الصحي والاجتماعي.

وأكدت وزارة العمل، أن التقديم على هذه "الفرص" يكون خلال شهر يناير الجاري، عن طريق الإدارة العامة للتشغيل بمقر "الوزارة"، أو مديريات العمل بالمحافظات، وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة العمل.

وتتوفر فرص العمل الجديدة، في هذه المحافظات:- القاهرة، والجيزة، وبورسعيد، والمنوفية، وشمال سيناء، وقنا، وسوهاج.

وفي تخصصات:- مدرسين رياض أطفال، وأطباء بيطريين، وجليسة أطفال، ومدير فرع، وأخصائيين تمويل، مسئول موارد بشرية، ومحاسبين، ومندوبين مبيعات وتوصيل، ومهندسين كهرباء وميكانيكا، ومراقبين جودة ، وعمال خدمات بترولية، وموظفين استقبال، وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج، وأفراد أمن، وسائقين، ووسطاء تأمين، وعمال خياطة بكافة الأقسام، وعمال إنتاج، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.

وتضم فرص العمل مجموعة من الوظائف لذوى الهمم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة "الوزارة" لرعاية وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالي عمالها من ذوي القدرات الخاصة تنفيذاً للقانون رقم 10 لسنة 2018، ولتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدمجهم في سوق العمل.

يشار هنا إلى أنه في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة ،تقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات باستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المُعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة.