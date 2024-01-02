مكتبة مدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية امتداد للقاهرة الخديوية.. فيديو

قال الدكتور زين عبدالهادي المشرف على مكتبات مدينة الثقافة والفنون، إنّ مصر بها 35 ألف مكتبة، وفيها 18 قسما تدرس علوم المكتبات في جمهورية مصر العربية.

وأضاف في حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي: "هناك مكتبة لكل 3 آلاف مواطن، وهذا كلام لم يُقال من قبل لكنه منشور في الأدلة الدولية للمكتبات.

وتابع المشرف على مكتبات مدينة الثقافة والفنون: "مصر تعد من أهم 15 دولة على مستوى العالم في مجال المكتبات، أما مدينة الثقافة والفنون، فهي امتداد للقاهرة الخديوية، فهي مبنية بعمارة القاهرة الخديوية".

وأكد، أن المدينة تقع على 127 فدانا وتضم 3 مؤسسات داخلها وهي الأوبرا المصرية الأكبر في الشرق الأوسط، ومتحفين في دورين الأول لعواصم مصر والآخر للفنون الحديث، ثم مكتبة العاصمة التي تقع على حوالي 10 آلاف متر مربع، لكن إجمالي مبانيها تصل لـ30 ألف متر مربع.