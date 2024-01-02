الثلاثاء 02 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عقب احتراق طائرة الخطوط اليابانية.. قرار عاجل من مطار هانيدا بطوكيو

مطار هانيدا
مطار هانيدا

قررت الخطوط الجوية اليابانية وقف كل الرحلات من وإلى مطار هانيدا بالعاصمة طوكيو بعد حادث احتراق الطائرة، وذلك حسبما أوردت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

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وأفاد إعلام ياباني، إن الحريق في مطار هانيدا نجم عن اصطدام بين طائرة الخطوط الجوية اليابانية وطائرة خفر السواحل اليابانية.

وأعلنت شبكة CNN، أنّ الطائرة شوهدت في حالة توقف تام مع فتح مخارج الطوارئ بينما يحاول رجال الإطفاء إخماد النيران. 

وأعلنت وسائل الإعلام الياباني، أنّ السلطات اليابانية أجلت عددا من الركاب الذين كانوا على متن الطائرة، وجرى إغلاق جميع مدارج مطار هانيدا في طوكيو بسبب الحادث.

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