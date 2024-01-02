الثلاثاء 02 يناير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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اليابان تنجح في إجلاء جميع ركاب الطائرة المشتعلة.. فيديو

طائرة يابان المشتعلة
طائرة يابان المشتعلة

أعلنت الخطوط الجوية اليابانية وقف كل الرحلات من وإلى مطار هانيدا بالعاصمة طوكيو بعد حادث احتراق الطائرة، وذلك حسبما أوردت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وقال إعلام ياباني، إن الحريق في مطار هانيدا نجم عن اصطدام بين طائرة الخطوط الجوية اليابانية وطائرة خفر السواحل اليابانية التي كانت في طريقها لتقديم المساعدة لضحايا زلزال أمس.

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وأعلنت شبكة CNN، أنّ الطائرة شوهدت في حالة توقف تام مع فتح مخارج الطوارئ بينما يحاول رجال الإطفاء إخماد النيران.

فيما أفادت وسائل الإعلام الياباني، أنّ السلطات اليابانية أجلت الركاب البالغ عددهم 379 والذين كانوا على متن الطائرة فيما فقدت الاتصال بأربعة من ركاب طائرة خفر السواحل، وجرى إغلاق جميع مدارج مطار هانيدا في طوكيو بسبب الحادث.

مراجعة برج المراقبة

من جهته قال الدكتور مازن السماك، خبير شؤون الطيران من بيروت، إن الأسباب عديدة عند وقوع حادث احتراق طائرة، ويمكن أن يكون الزلزال الذي وقع باليابان سببا أو خلل كهربائي أو خطأ من برج المراقبة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بشاشة "القاهرة الإخبارية": "عندما تصطدم طائرة خفر السواحل مع طائرة ركاب بها نحو 400 راكب على أرض المطار فلابد من مراجعة برج المراقبة والمحادثة معه، وأين كانت الطائرة عندما أخذت الإذن بالهبوط وأين كانت الطائرة الأخرى التابعة لخفر السواحل الياباني، وربما حدث نوع من الإرباك لدى الطيارين".

وتابع: "في تقديري أن ما حدث كان خطأ من برج المراقبة، وأي طائرة تقترب من المطار لابد أن تأخذ إذن الهبوط وأن يكون المدرج خالٍ تماما".

 

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