انتظام طلاب 9 كليات بأداء الامتحانات بجامعة جنوب الوادي

قام الدكتور بدوي شحات نائب رئيس جامعة جنوب الوادي، لشئون التعليم والطلاب، اليوم الثلاثاء، بجولة تفقدية بكلية التجارة ، في إطار توجيهات الدكتور احمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادي بالمتابعة المستمرة لأعمال الامتحانات.

و اطمئن نائب رئيس الجامعة على حسن سير الامتحانات و توفير كافة سبل الراحة للطلاب، و يؤدى اليوم الامتحانات طلاب كليات التربية والصيدلة والآداب والاثار والعلاج الطبيعي والعلوم والتربية النوعية والهندسة والتمريض.

ولفت الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة، إلى أن الجامعة لا تدخر جهدا في توفير كافة سبل الراحة للطلاب خلال فترة الامتحانات، وشدد على ضرورة تواجد أساتذة المادة وذلك للرد على استفسارات الطلاب أثناء تأدية الامتحانات.

وشهد الجولة التفقدية الدكتور صدام حسين وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب

وانتظم أمس الاثنين، امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعة طلاب كليات الصيدلة، الآداب، العلاج الطبيعي، العلوم، التربية النوعية، الهندسة، الطب البيطري، التمريض، الحاسبات والمعلومات، المعهد الفني للتمريض.

وأكد الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة ، أن الجامعة حريصة على توفير الجو النفسي المناسب للطلاب لأداء الامتحانات بمختلف كليات الجامعة متمنيا التوفيق لكافة الطلاب.