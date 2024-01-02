اندلاع النيران بطائرة يابانية على متنها أكثر من 300 راكب

اندلعت النيران في طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية على مدرج مطار هانيدا الدولي في طوكيو الثلاثاء، بعد يوم واحد فقط من زلزال عنيف بقوة 7.6 درجة دمر مساحات شاسعة من الساحل الغربي لليابان.

وأظهرت لقطات تلفزيونية عرضتها قناة "أن أتش كاي"، بحسب شبكة سكاي نيوز، الطائرة تسير على المدرج والنيران مندلعة من الجزء السفلي لهيكلها.

وقال متحدث باسم الخطوط الجوية اليابانية إن الطائرة التي اشتعلت فيها النيران بمطار هانيدا الدولي كان على متنها أكثر من 300 راكب.

وقالت وسائل إعلام يابانية إن الطائرة اليابانية المشتعلة اصطدمت بطائرة تابعة لخفر السواحل بينما كانت تسير على المدرج، وأدى الاصطدام إلى اشتعال النيران في الطائرة.

كتب أحد شهود العيان على موقع إكس: "انفجرت طائرة أمامي.." وشارك مقطعا لطائرة الركاب وهي تحترق.

وتم نشر فرق الإطفاء في مكان الحادث على الفور، وأظهرت لقطات بثتها هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK كيف كان رجال الإطفاء يحاولون يائسين إطفاء النيران بخراطيم متعددة.

وأفادت تقارير بأنه تم إجلاء جميع الركاب من الطائرة المشتعلة في مطار طوكيو، في أعلن عن فقدان 5 أشخاص على متن طائرة خفر السواحل الياباني بعد حادث الاصطدام.