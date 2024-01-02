وكيل طاقة النواب: حوافز قانون الهيدروجين  تضاهي الموجودة في عديد من دول العالم

أكدت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته. به العديد من الحوافز التي تضاهي الحوافز الموجودة في العديد من دول العالم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والصناعة عن مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته

وأشارت إلى أن موقع مصر الجغرافي يمنح مصر ميزة تنافسية للاستثمار في الهيدروجين الأخضر، مؤكدة أن مؤتمر المناخ الذي استضافته مصر كان له أثر كبير في زيادة مذكرات التفاهم في هذا الملف.