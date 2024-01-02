هوس تحقيق المشاهدات.. حقيقة محاولة اختطاف فتاة بالبساتين

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "تيك توك" بشأن مقطع فيديو تضمن ادعاء إحدى السيدات بتعرضها لمحاولة إختطاف من قبل مجهولين، وقيام أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "أكس" بإعادة نشر مقطع الفيديو الخاص بها مصحوبا بهاشتاج يتضمن المطالبة بترحيل اللاجئين من البلاد.

بالفحص أمكن تحديد وضبط صاحبة الحساب المشار إليه (مقيمة بمنطقة البساتين بالقاهرة).. وبمواجهتها أقرت باختلاقها الواقعة وذلك للتربح المادى من تحقيق نسب مشاهدة عالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورة.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

في سياق آخر، ألقى ضباط مكافحة الإدارة العامة للمخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالشرقية، القبض على مواطن بحوزته 1500 قرص مخدر من عقار التامول قبل ترويجه على عملائه بنطاق مركز أبوكبير، وتم إحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

البداية بورود معلومات سرية لضباط الإدارة العامة للمخدرات، عن قيام كل من "عبدالرحمن ع"60 عاما مقيم نطاق دائرة مركز أبو كبير وسبق اتهامه فى قضية اتجار فى مواد مخدرة عام 2005، بالاتجار فى المواد المخدرة وخاصة عقار التامول.

وبعد استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وضبط بحوزته 1500 قرص مخدر لعقار التامول، ومبلغ مالى وهاتف محمول، بقصد الإتجار والتربح من تجارته الغير مشروعة، تم تحرير محضر بالواقعة، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات،وإحالته للنيابة العامة، التى قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.